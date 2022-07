John Travolta et sa fille Ella font du shopping à Paris : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Meilleure image / BACKGRID

Ella Travolta grandit si vite ! John TravoltaLa fille de 22 ans a presque égalé la taille de son célèbre père alors que le couple faisait du shopping à Paris le lundi 18 juillet. Graisse L’acteur de 68 ans s’est aventuré dans des boutiques chères comme Chanel et Dior sur l’avenue Montaigne avec sa fille, avant de retourner à leur hôtel qui se trouvait à proximité.

Pour la journée shopping père-fille, Ella portait un T-shirt blanc à manches courtes de chez Céline et un pantalon assorti. La beauté aux cheveux noirs a également porté une paire de talons noirs à bout ouvert. John, quant à lui, avait l’air pimpant dans une veste bleu marine qu’il portait sur un T-shirt noir. Le lauréat d’un Emmy Award a terminé son look avec un jean bleu et des chaussures en dentelle noire.

John est un père fier d’Ella et de son frère Benjamin11. Malheureusement, il élève seul ses deux enfants depuis sa défunte épouse, Kelly Preston, est décédée en 2020 à l’âge de 57 ans. Kelly luttait en privé contre le cancer du sein pendant deux ans avant sa mort. John et sa défunte épouse ont également partagé leur fils Jetqui avait 16 ans lorsqu’il est décédé en 2009.

À la suite des deux tragédies, John a trouvé du réconfort en passant du temps avec Ella et Benjamin. Il est très proche des deux enfants et les documente régulièrement sur son Instagram. En février, John et Ella ont pris un goûter ensemble en Angleterre pour son 22e anniversaire, et le célèbre acteur a posté une vidéo de la célébration avec un doux hommage à sa fille.

« Joyeux anniversaire ma très chère Ella ! Je t’aime tellement », a écrit John dans sa légende. “Nous sommes ici en Angleterre pour célébrer le thé de l’après-midi et je suis également ici pour tourner un court métrage intitulé” The Shepherd “basé sur un livre de Frédéric Forsyth que j’ai toujours aimé.