John Travolta est un père «fier» alors que son fils de 11 ans termine un nouveau niveau de formation de ninja

John Travolta est “tellement fier” de son fils de 11 ans qui vient de terminer un nouveau niveau de formation de ninja.

Travolta, 68 ans, partagé une vidéo avec des fans cette semaine de son fils grimpant et se balançant depuis des barres de singe.

“Ben vient d’atteindre un ninja de niveau 3 et j’en suis si fier”, a-t-il légendé la vidéo.

Beaucoup l’ont encouragé dans la section des commentaires.

JOHN TRAVOLTA REÇOIT SON LICENCE DE PILOTE 737 : « TRÈS PROUD MOMENT »

“GRAND GOING BEN”, a écrit l’actrice Sharon Stone.

Kristin Davis a ajouté : “Imréel !!!! Tellement incroyable ! Allez Ben.”

Travolta a montré pour la première fois l’entraînement de ninja de Ben sur Instagram en avril.

« Mon Spider-Man Ben ! » il a sous-titré la première vidéo, qui montrait Ben faisant son chemin à travers un cours de ninja.

La star de “Grease” a continué à montrer les progrès de son fils avec une autre vidéo en mai, la qualifiant de “nouveau meilleur” du préadolescent.

Ben est le plus jeune enfant de Travolta et de sa défunte épouse Kelly Preston. Le couple a partagé trois enfants ensemble : Ben, Ella et leur défunt fils Jett. Preston est décédé en 2020 après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein.

Jett est décédé en 2009 alors qu’il était en vacances avec sa famille aux Bahamas.

Travolta a été franc sur la façon dont il aborde le sujet de la mort avec ses enfants. L’acteur de “Pulp Fiction” a un jour partagé une conversation qu’il a eue avec Ben à propos de la mort lors d’une interview.

“Il m’a dit une fois, il a dit:” Parce que maman est décédée, j’ai peur que tu le fasses “”, a déclaré John à Kevin Hart lors d’un épisode de” Hart to Heart “. “Et j’ai dit:” Eh bien, c’est une chose très différente. Et puis j’ai traversé les différences concernant ma longévité et sa vie limitée.”

“Mais tu sais, Ben, tu aimes toujours la vérité et je vais te dire la vérité sur la vie. Personne ne sait quand ils vont partir ou quand ils vont rester… Ton frère est parti à 16 ans . Trop jeune. Ta mère est partie à 57 ans et c’était trop jeune. Mais qui peut dire ?'”