John Travolta a rempli Gene Hackman de rage sur l’ensemble Get Shorty

Dans la comédie showbiz de Barry Sonnenfeld de 1995, « Get Shorty », John Travolta incarne Chili Palmer, un usurier de Miami qui possède plus de sang-froid que quiconque vivant actuellement. Il est également un cinéphile invétéré et a acheté une veste en cuir spécialement parce qu’elle ressemblait exactement à celle qu’Al Pacino portait dans « Serpico ». Chili est envoyé à Los Angeles pour secouer un producteur de films à petit budget nommé Harry Zimm (Gene Hackman) qui doit beaucoup d’argent. Harry Zimm produit le plus souvent des films avec des goules pilleuses de tombes et des créatures visqueuses, mettant souvent en vedette sa reine des cris préférée, Karen Flores (René Russo). Chili, voyant une opportunité, ne secoue pas Harry pour l’argent, mais décide de se lancer en affaires avec lui en produisant des films. Harry, voyez-vous, a trouvé un très, très bon scénario de prestige digne d’un Oscar qui le sortira du ghetto des films B.

Travolta et Hackman jouent bien l’un contre l’autre, car Chili est cool, confiant et serein, tandis qu’Harry est dispersé, sournois et plutôt pathétique. « Get Shorty » est dans l’ensemble une excellente pièce de personnage, et l’association d’un usurier de Miami et d’un petit hollywoodien est un accord délicieux.

Vous ne le sauriez pas en regardant, mais il semble que Hackman détestait travailler avec Travolta. Dans les nouveaux mémoires de Sonnenfeld, « Meilleur endroit possible, pire moment possible : histoires vraies d’une carrière à Hollywood », il se souvient que Hackman était devenu furieux d’avoir passé des week-ends entiers à apprendre ses répliques et à sortir du livre, tandis que Travolta valsait sur le plateau sans aucune préparation. Travolta était en pleine forme en 1995, venant tout juste de reconquérir sa renommée grâce au succès de « Pulp Fiction ». « Get Shorty » était une bonne affaire pour Travolta, et il semble qu’il soit devenu arrogant. Hackman, quant à lui, n’a jamais été autre chose que professionnel et il détestait l’attitude désinvolte de Travolta à l’égard de son travail.