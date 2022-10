John Tory réélu maire de Toronto lors des élections

John Tory a été réélu pour un troisième mandat et aura désormais la chance de devenir le maire de Toronto ayant le plus d’ancienneté, à condition qu’il reste en poste pendant les quatre années complètes.

Le CP24 a déclaré Tory vainqueur à 20h20. Avec 93% des sondages, Tory semble avoir obtenu environ 62% des voix, battant facilement l’urbaniste Gil Penalosa qui est actuellement deuxième avec environ 18% des voix. Chloe-Marie Brown est loin en troisième position avec environ 6 % des voix.

« Être votre maire dans cette grande ville continue d’être l’honneur d’une vie. J’aime notre ville et j’aime travailler pour les gens de cette ville, c’est pourquoi je me suis présenté pour la réélection en premier lieu », a déclaré Tory aux soutiens lors d’une fête de la victoire au Fairmont Royal York lundi soir. “Nous avons fait tant de chemin au cours des huit dernières années, mais nous avons des affaires inachevées que je suis absolument déterminé à mener à bien. Nous avons fait tant de progrès dans la construction de transports en commun et de logements et dans la croissance de notre économie et nous avons maintenant un mandat solide pour poursuivre ces progrès.

John Tory prend la parole après avoir remporté et été élu pour un troisième mandat en tant que maire de Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, à son siège de campagne à Toronto le lundi 24 octobre 2022. L’homme de 68 ans a battu 30 autres candidats pour la plupart inconnus après beaucoup ont critiqué son bilan en matière de transport en commun, de logement et d’autres questions municipales. LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

Cette victoire signifie que Tory aura l’occasion de surpasser Art Eggleton en tant que maire de Toronto ayant le plus d’ancienneté. Eggleton a passé un total de 11 ans au pouvoir de 1980 jusqu’à sa retraite de la politique municipale en 1991.

Plus important encore, Tory pourra continuer à travailler sur un certain nombre de grands projets d’infrastructure qui ont commencé pendant son mandat ou ont été fortement avancés sous sa direction, y compris un plan de transport en commun de 28 milliards de dollars pour la région du Grand Toronto qu’il a aidé à négocier avec le gouvernement de l’Ontario.

Ce plan comprend le prolongement du métro de Scarborough, la ligne Ontario et le prolongement d’Eglinton Crosstown West, qui sont tous à divers stades d’achèvement.

L’ancien dirigeant de Rogers Cable disposera également de nouveaux pouvoirs importants qui pourraient lui permettre de faire avancer davantage son programme.

Ces soi-disant pouvoirs de «maire fort» introduits par le gouvernement Ford lui donneront la responsabilité exclusive de préparer le budget de la ville ainsi qu’un droit de veto sur les questions de priorité provinciale qui ne peut être annulé que par un vote des deux tiers au conseil municipal.

Il aura également plus de contrôle sur le personnel, y compris la possibilité d’embaucher des chefs de service d’incendie sans l’approbation du conseil.

«Nous allons travailler avec les gouvernements provincial et fédéral pour continuer à faire avancer les grandes choses», a promis Tory lundi soir. «Nous allons faire construire des logements, nous allons faire construire le plan de transport en commun de 28 milliards de dollars, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que notre ville reste abordable pour les résidents qui vivent ici et ceux qui veulent vivre ici et nous sommes allons faire tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité de notre ville et soutenir la police alors qu’elle continue de se moderniser.

La course manquait de challenger de haut niveau

Tory était l’un des 31 candidats à la mairie, mais la course manquait d’un challenger de haut niveau, en dehors peut-être de Penalosa.

Penalosa, qui est le fondateur et président de l’organisation à but non lucratif 8 80 Cities, avait le soutien de l’ancienne conseillère municipale et actuelle députée néo-démocrate Kristyn-Wong Tam ainsi que d’ACORN, qui est une organisation qui défend les faibles et modérés- locataires à revenus.

Il a fait campagne pour annuler un plan de 1,4 milliard de dollars visant à reconstruire la partie est de l’autoroute Gardiner et à transformer à la place la partie de l’autoroute surélevée à l’est de la rue Jarvis en un boulevard à niveau, libérant ainsi des terrains pour jusqu’à 8 000 nouvelles maisons. .

John Tory monte sur scène après avoir remporté et été élu pour un troisième mandat en tant que maire de Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, à son siège de campagne à Toronto le lundi 24 octobre 2022. L’homme de 68 ans a battu 30 autres personnes pour la plupart inconnues les candidats après que beaucoup aient critiqué son bilan en matière de transport en commun, de logement et d’autres questions municipales. LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

Il a également promis de construire 62 kilomètres de voies réservées aux autobus à grande vitesse et 30 autres kilomètres de voies réservées aux autobus afin de compléter le réseau de transport en commun de la ville.

Tory, quant à lui, a fait campagne en grande partie sur la base de son bilan.

Il a diffusé des publicités suggérant que « ce n’est pas le moment d’être inexpérimenté » et s’est présenté comme le seul candidat en mesure de faire construire des transports en commun et de commencer à résoudre la crise du logement à Toronto.

Au cours de la campagne, il a même tenu une conférence de presse pour réaffirmer spécifiquement son engagement envers le plan de transport en commun négocié avec le gouvernement provincial, notant que l’une des principales raisons pour lesquelles il briguait un troisième mandat en premier lieu était de s’assurer que « une fois dans une l’expansion du transport en commun à vie est terminée.

Il a également vanté un plan en cinq points pour créer plus de logements, qui comprend une proposition visant à introduire une politique «utilisez-le ou perdez-le» pour les promoteurs assis sur des terrains approuvés, mais non aménagés.

«Je crois que nous devons faire construire plus de logements, nous devons faire construire plus de logements abordables et avec services de soutien et nous devons avoir des logements accessibles aux Torontois de la classe moyenne», a déclaré Tory aux journalistes à l’époque.

Toronto fait face à un déficit budgétaire de 875 millions de dollars

Bien que Tory ait l’occasion de célébrer sa victoire ce soir, la fête risque d’être de courte durée.

Toronto a un manque à gagner de 875 millions de dollars dans son budget 2022 que le personnel espérait combler grâce à une autre ronde de financement des gouvernements provincial et fédéral pour compenser les impacts financiers liés à la pandémie de COVID-19.

Mais aucun gouvernement n’est venu à la table jusqu’à présent et la ville a déjà dû suspendre 300 millions de dollars de projets d’immobilisations prévus en attendant de plus amples éclaircissements sur la question.

On ne sait pas non plus quel impact une correction en cours du logement aura sur les revenus que la ville génère grâce à ses droits de cession immobilière, bien que Tory ait fait valoir qu’il peut résoudre les problèmes fiscaux de la ville sans augmentation significative des impôts fonciers.

Tout le monde n’est pas d’accord avec cela, notamment le maire adjoint de longue date de Tory, Denzil Minnan-Wong, qui a mis en garde contre d’importants défis financiers à venir lors d’une interview avec CP24.com la semaine dernière.

«Toronto fait face à de nombreux problèmes de revenus. Cela va nécessiter beaucoup de créativité et une certaine aide de la part d’autres paliers de gouvernement, c’est certain », a-t-il dit.

Suivez notre blog pour des mises à jour en direct.