John Tory facilement réélu pour un 3e mandat à la mairie de Toronto, selon CBC News

John Tory a accédé à un troisième mandat en tant que maire de Toronto, a annoncé lundi le bureau de décision de CBC News, alors que la plus grande ville du Canada fait face à une crise du logement insoluble et à un déficit budgétaire de près d’un milliard de dollars.

Tory, 68 ans, a battu 30 autres candidats largement inconnus pour conserver le fauteuil de maire à l’hôtel de ville. Avec une majorité de sondages, il semblait prêt à remporter au moins 61% des voix.

Le politicien de longue date et ancien cadre de Rogers Communications a mené une campagne de favori typique qui comportait peu d’engagements majeurs et ne l’a vu participer qu’à deux débats avec un groupe restreint de ses challengers.

Sa victoire survient alors qu’il a fait face à des critiques sur l’état de Toronto sous sa direction.

Les opposants ont souligné le coût élevé des logements, les infrastructures vieillissantes, les poubelles débordantes et les parcs fermés. Le principal challenger de Tory, l’urbaniste progressiste Gil Penalosa, avait déclaré qu’il était motivé à se présenter après avoir parlé avec des habitants qui estimaient que la ville “s’effondrait”.

Vous pouvez voir les résultats de la course du maire au bas de cette histoire.

Le nouveau mandat du conseil municipal donnera aux conservateurs la possibilité d’exercer les soi-disant pouvoirs de «maire fort» accordés aux dirigeants de Toronto et d’Ottawa par le gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario cette année. Vous pouvez en savoir plus sur ce que ces pouvoirs incluent ici .

Tory a souligné à plusieurs reprises qu’il préfère établir un consensus avec les conseillers et a l’intention d’utiliser les nouveaux pouvoirs avec parcimonie. Bien que l’Ontario n’ait pas de partis politiques au niveau municipal, au cours de ses huit années à la barre, Tory a construit un bloc majoritaire d’alliés principalement centristes et de centre-droit à l’hôtel de ville, perdant rarement un vote au cours de son dernier mandat.

John Tory servira son troisième mandat en tant que maire de Toronto alors que la ville se fraye un chemin hors de la pandémie de COVID-19. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

Il a passé beaucoup de temps à faire campagne avec certains membres de cette coalition confrontés à des courses serrées, notamment Mark Grimes à Etobicoke-Lakeshore et Gary Crawford à Scarborough-Southwest. Il a également cherché à étendre son influence, en soutenant et en approuvant des candidats dans les trois des huit quartiers ouverts précédemment détenus par des conseillers progressistes qui ont parfois exprimé leur opposition à son programme.

Les conservateurs ont accédé au pouvoir dans la ville de près de 2,8 millions d’habitants à la suite du mandat tumultueux et parfois chaotique de feu l’ancien maire Rob Ford. Sa marque politique repose sur sa réputation de gestionnaire qui privilégie la stabilité et le changement progressif.

Peu de ses engagements phares de sa course de 2014 à la tête de Toronto se sont concrétisés sur deux mandats, bien qu’il ait tenu une promesse clé de maintenir les augmentations de l’impôt foncier au niveau ou en dessous du taux d’inflation – une politique qu’il a dit qu’il continuerait (bien que l’inflation est beaucoup plus élevée maintenant qu’elle ne l’était lorsqu’il a fait cette promesse auparavant.)

Sa promesse maîtresse de sa campagne de 2014, une ligne ferroviaire de 53 kilomètres reliant Markham et Mississauga au centre-ville de Toronto qu’il a surnommée SmartTrack, devait hypothétiquement être terminée cette année. Bien que rien ne ressemblant de loin au plan SmartTrack ne se soit matérialisé, Tory a aidé à concevoir un plan de transport en commun alternatif de 28 milliards de dollars pour Toronto qui a obtenu un financement des gouvernements provincial et fédéral.

Son engagement en faveur de l’austérité budgétaire a été critiqué par certains de ses adversaires pendant la campagne. À la sortie de la pandémie de COVID-19 et des immenses pertes de revenus qui l’ont accompagnée, Tory et le conseil devront naviguer dans un trou budgétaire de 857 millions de dollars au cours de l’année à venir.

Toronto fait également face à une crise du logement qui pousse de nombreux résidents, en particulier de jeunes familles, à quitter la ville. Au cours du dernier mandat, Tory a soutenu la légalisation des logements à plusieurs locataires, parfois appelés maisons de chambres, dans toute la ville – une offre qui n’a finalement pas réussi à obtenir suffisamment de soutien parmi les conseillers pour que Tory force un vote. Cela a marqué sa plus grande défaite politique pendant son mandat de maire.

Dans le cadre de sa campagne, Tory a présenté un plan de logement en cinq points cela pourrait réformer les règlements de zonage pour permettre plus de duplex et de triplex, en particulier sur les artères desservies par la TTC, et rationaliser le processus de développement.

