John Tory démissionne, Ford publie une déclaration

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et un certain nombre de conseillers municipaux de Toronto ont réagi à l’annonce brutale de la démission de John Tory vendredi.

La décision de Tory de démissionner intervient après qu’il a admis s’être engagé dans une relation avec un membre du personnel du bureau “d’une manière qui ne répondait pas aux normes auxquelles je me tiens en tant que maire et en tant que père de famille”, a déclaré le maire lors d’une tenue abrupte. conférence de presse vendredi soir.

Samedi matin, Ford a remercié Tory, qu’il a qualifié d’ami, pour ses “nombreuses années de service public” et ne lui a souhaité “que le meilleur dans les jours, les semaines et les mois à venir”.

“John restera dans les mémoires comme un maire dévoué et travailleur qui a servi de leader constant pendant les jours les plus difficiles de la pandémie”, a déclaré Ford. “Il a uni Toronto derrière une vision optimiste de l’avenir et travailler avec lui me manquera pour le voir prendre vie.”

Les conseillères municipales de Toronto, Shelley Carroll et Diane Saxe, ont également publié des déclarations samedi.

“À une époque où notre ville fait face à tant de défis, nous avons besoin d’un leadership stable”, a écrit Carroll. “Je respecte la décision du maire Tory de se retirer et j’apprécie ses excuses aux habitants de Toronto.”

Saxe a qualifié la relation de “grave manquement éthique indigne du bureau du maire, et de plus, qui coûtera des millions aux contribuables de Toronto pour une élection partielle”.

“C’est le moment pour les membres du conseil d’être unis et concentrés sur le travail à accomplir”, a-t-elle déclaré.

Après l’annonce de Tory vendredi soir, Paula Fletcher, conseillère du quartier 14 – Toronto Danforth, a déclaré à Adrian Ghobrial de CTV News en quittant l’hôtel de ville qu’elle était “choquée” par le “terrible manque de jugement” de Tory après avoir entendu la nouvelle de son affaire. À l’intérieur de l’hôtel de ville de Toronto ce soir, réaction du conseiller municipal @PaulaFletcherTO suite à la démission du maire John Tory. Tory admet ce soir qu’il a eu une liaison avec un ancien membre du personnel qui travaillait dans son bureau. pic.twitter.com/HfsvLyS40y – Adrien Ghobrial (@AdrianGhobrial) 11 février 2023

“C’était un terrible manque de jugement de la part du maire pendant la pandémie et peut-être même d’avoir décidé de se présenter pour un troisième mandat en sachant que cette affaire avait eu lieu”, a-t-elle déclaré.

“Mais vous savez quoi, c’est arrivé maintenant, et j’espère que nous aurons une élection partielle.”

Samedi après-midi, le conseiller du quartier 12–Toronto–St. Josh Matlow de Paul a déclaré que la nouvelle de la relation de Tory et de la démission qui en a résulté ne doit pas être autorisée à « détourner l’attention de la présentation d’un budget amélioré ce mercredi ».

« Je continuerai à travailler avec mes collègues pour m’assurer que chaque Torontois a un endroit chaleureux où aller, que la TTC est vraiment sûre et fiable, que nous nous attaquons aux racines de la santé et de la sécurité de nos communautés, réparons nos infrastructures et nos routes en ruine, et enfin faisons les investissements nécessaires dans des parcs bien entretenus et les services sur lesquels les résidents comptent », a ajouté Matlow.

Le maire étant seul responsable du budget, il reste à voir ce qu’il adviendra de la proposition de Tory, qui comprend une augmentation controversée du budget de la police.

Gil Penalosa, qui s’est présenté contre Tory lors des récentes élections, s’est également adressé à Twitter pour dire que ce n’était “pas seulement une grave erreur de jugement”. & terminé après la campagne. Aussi “secret” que la négociation des pouvoirs du maire. L’un ou l’autre aurait changé le résultat de l’élection du maire de Toronto. Heureusement, les Torontois ont maintenant la chance de mieux élire », Penalosa a tweeté.

Penalosa a également annoncé son intention de se présenter aux élections partielles de 2023 samedi.

En vertu de la Loi sur la cité de Toronto, la mairesse adjointe Jennifer McKelvie est sur le point de prendre la relève jusqu’à ce qu’une élection partielle puisse avoir lieu.

Elle est susceptible de rester en poste pendant plusieurs mois, car la loi sur la ville de Toronto exige que les candidats disposent d’un minimum de 30 jours et d’un maximum de 60 jours pour déposer leur candidature après la déclaration officielle d’une élection partielle.

Le jour des élections viendrait alors 45 jours plus tard.



Avec des fichiers de Chris Fox du CP24