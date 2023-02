John Tory démissionne de son poste de maire de Toronto après une liaison

John Tory quittera ses fonctions de maire de Toronto après avoir eu une relation avec un membre de son personnel de bureau pendant la pandémie.

Tory a annoncé vendredi soir qu’il démissionnerait lors d’une conférence de presse surprise où il a révélé la relation, qui, selon lui, “ne répondait pas aux normes auxquelles je me tiens en tant que maire et en tant que père de famille”.

“Je reconnais que permettre à cette relation de se développer était une grave erreur de jugement de ma part”, a déclaré Tory.

“Je suis profondément désolé et je m’excuse sans réserve auprès des habitants de Toronto et de tous ceux qui ont été blessés par mes actions, y compris mon personnel, mes collègues du conseil municipal et la fonction publique pour qui j’ai tant de respect.”

Il a également présenté ses excuses à sa femme Barbara Hackett et à sa famille. Ils sont mariés depuis 1978. Le couple s’est rencontré lorsque l’ancien directeur du câble de Rogers était à la faculté de droit. Ils ont quatre enfants et six petits-enfants.

Tory a admis qu’il s’était engagé dans l’affaire alors que lui et sa femme “passaient de longues périodes séparés pendant que j’assumais mes responsabilités pendant la pandémie”.

L’affaire s’est terminée par consentement mutuel plus tôt cette année, a déclaré Tory, et l’employé avait quitté la mairie et trouvé un autre emploi ailleurs.

“Bien que je regrette profondément de devoir m’éloigner d’un travail que j’aime, dans une ville que j’aime encore plus, je crois en mon cœur, il est préférable de m’engager pleinement dans le travail nécessaire pour réparer ces relations les plus importantes “, a déclaré Tori.

Le maire de Toronto, John Tory, arrive pour une conférence de presse à l’hôtel de ville de Toronto le vendredi 10 février 2023. (LA PRESSE CANADIENNE Arlyn McAdorey)

Il n’a répondu à aucune question des journalistes après avoir lu sa déclaration préparée.

L’homme de 68 ans a été élu maire pour la première fois en 2014, en remplacement de feu Rob Ford, dont le mandat a été en proie à des scandales. Tory serait réélu en 2018 et 2022 et devait devenir le maire le plus ancien de la ville s’il avait terminé le mandat actuel.

“Je pense qu’il est important, comme je l’ai toujours fait, que la fonction de maire ne soit en aucune façon ternie et que le gouvernement de la ville ne soit pas lui-même soumis à une période de polémique prolongée découlant de cette erreur de jugement de ma part. , en particulier à la lumière de certains des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que ville », a-t-il déclaré.

L’annonce intervient quelques jours avant que son premier budget sous le nouveau pouvoir fort du maire ne soit débattu lors d’une réunion spéciale du conseil le 15 février. La ville fait face à un manque à gagner de près d’un milliard de dollars en raison des impacts financiers de la pandémie.

Le maire de Toronto, John Tory, prend la parole lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Toronto, le vendredi 10 février 2023. (LA PRESSE CANADIENNE Arlyn McAdorey)

Tory a déclaré qu’il travaillera avec le directeur municipal, le greffier municipal et le maire adjoint Jennifer McKelvie dans les prochains jours pour assurer une transition ordonnée.

Il a ajouté qu’il avait demandé au commissaire à l’intégrité d’examiner la relation.

“Je tiens à remercier les habitants de Toronto de m’avoir fait confiance en tant que maire”, a déclaré Tory. “Cela a été le travail de toute une vie. Et même si je les ai laissé tomber ainsi que ma famille dans ce cas, j’ai néanmoins été profondément honoré d’avoir l’opportunité de servir les habitants de cette merveilleuse ville.”