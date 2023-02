John Tory démissionne de son poste de maire de Toronto

Le maire de Toronto, John Tory, quitte ses fonctions vendredi.

Tory a soumis sa lettre de démission au greffier de la ville mercredi soir, informant John D. Elvidge qu’il démissionnerait à compter de 17 heures le 17 février.

Dans la lettre, Tory a déclaré qu’il passerait les deux prochains jours à des réunions avec le personnel et le maire adjoint Jennifer McKelvie, qui sera le maire par intérim après son départ, pour assurer une transition ordonnée.

“Je tiens à remercier les habitants de Toronto de m’avoir fait confiance en tant que maire depuis 2014. Je continue d’être profondément désolé et de m’excuser sans réserve auprès des habitants de Toronto et de tous ceux qui ont été blessés par mes actions sans exception”, a écrit Tory.

“Cela a été le travail de toute une vie, et même si j’ai laissé tomber beaucoup de gens, y compris moi-même, dans ce cas, j’ai néanmoins été profondément honoré d’avoir l’opportunité de servir les habitants de cette merveilleuse ville pendant plus de huit ans et je J’espère avoir fait du bien à la ville que j’aime vraiment.”

Dans un communiqué, la ville a confirmé que le greffier avait reçu l’avis de démission de Tory, affirmant qu’Elvidge travaillait avec le directeur municipal et McKelvie sur les prochaines étapes.

“La démission du maire n’affecte pas les nominations des maires aux comités ou autres organes. Toutes les décisions du maire prises à ce jour restent en vigueur”, indique le communiqué.

Selon la City of Toronto Act, une élection partielle doit être tenue pour choisir le prochain maire.

Le conseil municipal devra déclarer le poste de maire vacant lors de sa prochaine réunion, qui doit avoir lieu le 29 mars, et convoquer une élection partielle.

Le greffier fixera alors une date limite pour que les candidats puissent déposer leur déclaration de candidature. Selon la Loi sur les élections municipales, le jour des élections aurait lieu 45 jours après la date limite de mise en candidature.

La lettre de démission de Tory est intervenue quelques heures après l’adoption des budgets d’investissement et de fonctionnement de 2023. Il avait dit qu’il quitterait le poste une fois le processus budgétaire terminé.

Le maire de Toronto, John Tory, quitte son bureau pour la reprise de la réunion budgétaire de Toronto après une courte pause, le mercredi 15 février 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

C’était il y a cinq jours lorsque Tory a annoncé son intention de démissionner de son poste de maire lors d’une conférence de presse de dernière minute où il a révélé sa liaison avec un membre du personnel de son bureau pendant la pandémie.

Il a déclaré que la relation, qui “ne répondait pas aux normes auxquelles je me tiens en tant que maire et en tant que père de famille”, s’est terminée mutuellement cette année.

“Bien que je regrette profondément de devoir m’éloigner d’un travail que j’aime, dans une ville que j’aime encore plus, je crois en mon cœur, il est préférable de m’engager pleinement dans le travail nécessaire pour réparer ces relations les plus importantes “, a déclaré Tori.

Certains conseillers connus pour être les principaux alliés du maire avaient tenté de le convaincre de reconsidérer sa décision. Avant la réunion budgétaire de mercredi, la présidente Frances Nunziata a déclaré: “Ce sera un désastre s’il démissionne” et a suggéré aux conservateurs de prendre un congé.

Pendant ce temps, un sondage Forum Research auprès de plus de 1 000 résidents réalisé plus tôt cette semaine a révélé que les Torontois sont divisés sur la décision de Tory de démissionner.