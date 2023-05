John Torode et Gregg Wallace taquinent le lancement de l’émission dérivée de MasterChef – avec une tournure majeure

John Torode et Gregg Wallace de MASTERCHEF ont jeté leur dévolu sur un autre spin-off du concours de cuisine à succès de la BBC.

John a animé la version Junior de l’émission, Gregg est juge sur The Professionals et tous deux présentent Celebrity MasterChef.

Le célèbre Masterchef accueille Gregg Wallace et John Torode

Mais maintenant, ils veulent suivre les traces de The Great British Bake Off – en illuminant le West End avec leur propre spectacle sur scène MasterChef.

Basé sur la série C4, The Great British Bake Off Musical avec Zoe Birkett a été lancé l’année dernière.

Et Gregg, 58 ans, estime qu’après avoir hébergé MasterChef avec John pendant 18 ans, il est peut-être temps qu’ils emboîtent le pas.

Dans une interview exclusive avec The Sun’s TV Mag, il a déclaré : « J’étais à la gare de Charing Cross à Londres hier et j’ai vu une affiche pour The Great British Bake Off : The Musical, et je me suis dit : ‘Pourquoi John et J’ai une comédie musicale ? «

Il a ajouté: «J’avais toujours espéré qu’il y aurait MasterChef Talented Pets On Ice. C’est celui que j’ai toujours attendu. Mais une comédie musicale MasterChef serait une très bonne idée.

John, 57 ans, a ajouté: « Une comédie musicale MasterChef sur glace serait mieux. »

Et le duo sait même qui il aimerait assumer ses rôles.

Gregg a déclaré: « Je voudrais que l’oncle Fester de la famille Addams [Christopher Lloyd]. John devrait avoir ce bel Australien qui est dans The Greatest Showman. Quel est son prénom? Hugh Jackman! »

Puis John a plaisanté : « C’est soit lui, soit Ryan Reynolds.

John et Gregg parlaient à TV Mag avant les dernières manches de la série de cette année alors que les concurrents s’affrontent pour devenir le champion 2023.

Et ils ont également révélé les conversations qu’ils ont eues avec la famille royale lorsqu’ils sont allés chercher leurs MBE plus tôt cette année pour des services alimentaires et caritatifs.

Gregg a déclaré: « J’ai parlé à la princesse Anne de rugby et de bull terriers, et elle est une grande fan des deux, je le savais. «

La personnalité de la télévision a ajouté: « Elle a mentionné MasterChef et m’a demandé si je filmais toujours en ce moment et si j’aimais toujours cuisiner parce que ma vie était absorbée par la nourriture. «

Il a ensuite plaisanté: « Oui, personne ne s’ennuie jamais de manger, madame. »

John a ajouté: « Le prince William m’a dit qu’il aimerait apprendre à cuisiner et j’ai dit: » Vous avez mon numéro, à tout moment, appelez-moi. « »

© Jeff Moore

L'émission de la BBC suit les traces de The Great British Bake Off: The Musical

The Great British Bake-Off Musical est au Noel Coward Theatre jusqu'au 13 mai 2023

Les hôtes de Masterchef jugent les efforts du journaliste de Sun