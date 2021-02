John Torode et Gregg Wallace de MasterChef, une amitié hors écran inhabituelle

Les stars de MasterChef, John Torode et Gregg Wallace, travaillent ensemble depuis 17 ans.

Mais ils ont admis qu’ils n’avaient jamais traîné en dehors du travail.

Les célèbres chefs, qui ont présenté ensemble l’émission de la BBC pendant près de deux décennies, n’ont jamais fait le tour des maisons et n’ont même jamais cuisiné les uns pour les autres.

Malgré cela, ils disent que leur partenariat à l’écran est si réussi parce qu’ils se font totalement confiance.

Le duo a parlé de leur étrange amitié lors d’une conversation révélatrice avec Radio Times.

Gregg a expliqué: « Nous nous faisons totalement confiance. Nous nous sentons en sécurité l’un avec l’autre. Nous savons que l’autre ne va pas – devant la caméra, en tout cas – ridiculiser l’autre. Nous ne nous battons pas pour l’espace. Nous ne le faisons pas. t lutter pour le temps. Il n’y a pas de conflit d’ego. «









« Il y a un sentiment de respect mutuel », a ajouté John.

Le couple a une chaleur évidente l’un pour l’autre, et le secret pourrait résider dans le fait qu’ils ne passent jamais de temps ensemble loin du studio.

John a déclaré: «Il est bien documenté que nous ne socialisons pas en dehors du travail.

« Nous ne sommes jamais allés chez l’un l’autre. Nous n’avons jamais vraiment cuisiné l’un pour l’autre. »















John a ensuite comparé leur relation à celle des personnages de dessins animés Road Runner et Wile E Coyote.

Il a ajouté: « Les avez-vous déjà vus? Vous souvenez-vous qu’à la fin, Road Runner et le coyote montaient la colline? Ils se poursuivaient tout le temps. Et à la fin, ils dites: «A demain».

«Une fois qu’ils ont joué leur rôle, ils ont disparu et sont partis vivre très confortablement.

« Je pense que nous faisons cela. Nous passons beaucoup de temps ensemble, partageant beaucoup de choses: émotion, nourriture, pression et changer la vie des gens. Et 17 ans plus tard, c’est toujours une relation calme et en bonne place. Je pense c’est une chose incroyable. «









Gregg a ajouté: «Les gens sont vraiment intéressés par ma relation avec John. Je pense que parce que nous sommes si amicaux à l’écran, ils ont vraiment du mal à comprendre pourquoi nous ne sommes pas aussi amicaux hors écran.

« Je sais que John a déjà entendu cela parce que cela revient souvent. Et je l’ai dit régulièrement, pour autant que je sache, personne n’a jamais écrit de pamphlet à succès sur la façon dont les duos de télévision sont censés travailler. Mais nous avons trouvé quelque chose qui fonctionne évidemment pour nous. «

* Lire l’interview complète dans Radio Times