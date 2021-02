John Torode et Gregg Wallace de MasterChef révèlent pourquoi ils n’ont pas traîné hors écran depuis 17 ans

Les juges MASTERCHEF John Torode et Gregg Wallace ne sont « pas aussi amicaux hors écran » et ne sont jamais allés chez l’un l’autre.

Les juges de la longue série de cuisine ruineuse – qui sont apparus dans l’émission de la BBC depuis 2005 – ont une relation «calme», mais John a révélé que les copains n’avaient «jamais vraiment cuisiné l’un pour l’autre».

L’homme de 55 ans s’est ouvert sur sa relation avec son co-présentateur, qui existe principalement dans les limites du travail.

Il a plaisanté: «J’ai dû attendre son quatrième mariage avant d’être invité à être son témoin.

« Il est bien documenté que nous ne socialisons pas en dehors du travail. Nous ne sommes jamais allés chez l’un l’autre. Nous n’avons jamais vraiment cuisiné l’un pour l’autre. »

Torode a ajouté: « Nous passons beaucoup de temps ensemble, partageant beaucoup de choses: émotion, nourriture, pression et changer la vie des gens. 17 ans plus tard, c’est toujours une relation calme et en bonne place. Je pense que c’est une chose incroyable. . «

Au fil des ans, le duo s’est lié par sa passion pour la préparation de délicieux repas et Gregg, 56 ans, a admis qu’il n’y avait « pas de conflit d’ego » entre lui et John.

Il a déclaré: « Nous nous faisons totalement confiance. Nous nous sentons en sécurité l’un avec l’autre. Nous savons que l’autre ne va pas – devant la caméra, en tout cas – ridiculiser l’autre.

«Nous ne nous battons pas pour l’espace. Nous ne nous battons pas pour le temps. Il n’y a pas de conflit d’ego.

« Les gens sont vraiment intéressés par ma relation avec John. »

Le chef a poursuivi: « Je pense que parce que nous sommes si sympathiques à l’écran, ils ont vraiment du mal à comprendre pourquoi nous ne sommes pas aussi sympathiques à l’écran. »

Cependant, Gregg a admis que c’était devenu « un peu un rituel » pour les deux hommes de déjeuner ensemble lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger.

S’adressant au magazine Radio Times, il a ajouté: « Il n’y a que lui et moi. Nous achetons une bonne bouteille de vin et nous pouvons discuter de tout. »

Les rois de la cuisine reviendront sur nos écrans avec une toute nouvelle série de MasterChef en mars et John a révélé qu’il pose une pierre chaque fois qu’il filme la série.

Le célèbre chef a admis: «En faisant MasterChef, je prends toujours du poids et je ne peux pas changer cela.

«Parce que, vous savez, nous mangeons tellement de nourriture. Et puis quand je ne filme pas, je ne mange pas autant parce que je ne filme pas. J’ai posé une pierre. J’ai mis une pierre, en moyenne, probablement. «

La nouvelle série de MasterChef commence le 1er mars 21h sur BBC1