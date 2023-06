CÉLÉBRITÉ John Torode de MasterChef a de nouveau abordé les rumeurs de « querelle » de Gregg Wallace après qu’il ait été rapporté qu’ils ne sont « pas amis ».

Le célèbre chef australien figurait sur le podcast gastronomique Desert Island Dishes, animé par la chef professionnelle Margie Nomura.

John Torode a abordé la « querelle » avec Gregg Wallace dans une récente interview en podcast[/caption] Alamy

John a admis que lui et Gregg ne sont que des amis de « travail » et resteront toujours des « collègues de travail »[/caption]

John, 58 ans, a révélé que lui et Gregg, 58 ans, « s’entendaient » mais étaient « des collègues de travail et sont toujours restés des collègues de travail ».

La star de la BBC l’a dit sans ambages: « Je ne vais pas au pub avec lui, nous n’allons pas chez l’autre – nous ne le faisons tout simplement pas. »

Lorsqu’on a demandé à John si lui et Gregg étaient des «amis», il a répondu: «Oui, des amis, mais comment définissez-vous des amis?»

Le présentateur a poursuivi : « Si tu es dans un fossé un jour et que tu es vraiment dans le kaka, tu appelles et tu y vas j’ai besoin d’aide, c’est un ami. Gregg ferait ça, alors c’est un ami, ne vous méprenez pas.

John a également admis qu’il n’était jamais allé chez Gregg auparavant et qu’il n’était jamais allé chez lui.

Il a partagé : « Il ne saurait pas où me mettre. Il a dit qu’il avait CDO [OCD] et veut que tout soit dans le bon ordre, c’est l’une de ses blagues préférées. Mais oui, il ne saurait pas où me mettre.

« S’il venait chez moi, il ne saurait pas quoi faire, vous savez qu’il a ces comportements qu’il fait, qu’il sait quoi faire, alors laissez tomber. »

John a mentionné que vous avez « différents amis » dans la vie, et Gregg entre dans la catégorie d’un partenariat d’amitié plus professionnel.

Il a conclu: « Nous avons un grand respect l’un pour l’autre, vous savez pour arriver à 20 ans en tant que partenariat, je veux dire que c’est mieux que nos deux mariages, alors oui. »

Le podcast voit des personnes intéressantes du monde de la nourriture et au-delà révéler les sept plats qui ont façonné leur vie.

En avril, Gregg a déclaré au Radio Times: « Pour autant que je sache, personne n’a écrit de brochure à succès sur la façon d’être un couple de télévision à succès, et c’est ce que nous sommes.

«Les gens sont étonnés que nous puissions être proches et ne pas être chez les autres. Nous avons trouvé un moyen pour que cela fonctionne pour nous.

