John Torode admet qu’il s’est empilé sur une pierre en train de filmer MasterChef

JOHN Torode dit qu’il prend du poids à chaque fois qu’il filme une série MasterChef – malgré le fait qu’à la télé on dirait qu’il « n’en prend qu’une bouchée » pour juger les plats.

Dans une interview exclusive avec les co-hôtes de MasterChef, John, 55 ans, et Gregg Wallace, 56 ans, le célèbre chef a admis: «En faisant MasterChef, je prends toujours du poids et je ne peux pas changer cela.

«Parce que, vous savez, nous mangeons tellement de nourriture. Et puis quand je ne filme pas, je ne mange pas autant parce que je ne filme pas.

«J’ai posé une pierre. J’ai mis une pierre, en moyenne, probablement.

« C’est drôle en fait, quelqu’un a dit l’autre jour, » wow, vous restez coincés, n’est-ce pas! «

«Parce qu’à la télé, il semble que vous n’en preniez qu’une bouchée. Mais il faut tout goûter. Et puis si quelque chose ne fonctionne pas tout à fait, vous allez le goûter à nouveau – pour essayer de comprendre ce qu’il contient.

«Vous revenez donc et goûtez le plat au moins trois ou quatre fois. Maintenant, si vous avez cinq assiettes de nourriture et que vous en goûtez cinq ou six bouchées de chacune, eh bien, cela signifie que vous avez eu 25 bouchées.

«Eh bien, c’est beaucoup de nourriture.»

Pendant ce temps, Gregg a admis que son conseil pour maintenir un cadre de coupe est de réduire l’alcool.

Il a dit: « Je fais de l’exercice tous les jours pendant une heure. Je réduis l’alcool. J’arrête les plats à emporter. Voilà.

«Il y a trois grands handicaps à la perte de poids: le grignotage, l’alcool et les plats à emporter.

« Et si vous pouvez réduire ces trois, ne pas les abandonner, mais les réduire, alors c’est suffisant pour que vous commenciez à perdre du poids. »

Mais John a déclaré qu’il avait essayé de freiner la prise de poids en filmant la nouvelle série en allant et en revenant du travail à vélo la plupart du temps.

Il a ajouté: « Je pense que chaque année, je m’améliore à ne pas empiler le poids. Je pense que dans la série précédente, j’ai probablement mis une pierre et demie, sur une grande série.

«Maintenant, j’ai essayé d’arriver au stade où je stabilise un peu mon poids parce que je ne veux tout simplement pas monter et descendre tout le temps.

MasterChef revient sur les écrans la semaine prochaine pour sa dix-septième série.

La compétition reposera sans aucun doute sur le fil du rasoir alors que les nouveaux cuisiniers attrapent leurs tabliers et montrent leurs plats signature dans le but de plaire au chef australien et gourmet d’EastEnd – qui se dit «la cuillère à louer».

Le duo dynamique a également révélé qu’il n’avait pas l’intention de jeter l’éponge en faisant le spectacle – les fans de MasterChef seront ravis d’entendre.

Gregg a expliqué: « J’aime, j’aime, j’aime MasterChef. Je ne vais jamais arrêter de le faire. Je m’attends à le faire à 90 ans.

« Vous savez quoi, je le fais depuis près de 20 ans. J’aime vraiment les gens là-bas. J’aime le faire. Je suis à l’aise là-bas. Je suis heureux.

«C’est mon endroit heureux qui est, Masterchef. J’ai une loge qui est une cabine de bagagiste et j’adore ça. Un petit frigo. Quelques radiateurs, deux canapés, une rampe, un bureau. Je suis vraiment heureux là. »

John a ajouté: « Le fait est que j’aime ce que nous faisons sur MasterChef pour de nombreuses raisons.

«J’adore voir les expressions sur les visages des gens quand ils réussissent.

«J’adore voir le changement en eux en tant que cuisiniers et les voir perfectionner leurs compétences et sortir un peu mieux.

«Je pense qu’avec l’émission amateur, en particulier avec la sortie de la nouvelle série, vous voyez ce besoin absolu et je pense que plus que jamais, il y a des gens qui sont allés en lock-out et ont eu une révélation.

«Et ils sont rentrés chez eux et ils ont eu du temps loin de leur lieu de travail et ont pensé, je ne suis pas content de mon travail. Qu’est-ce que je veux vraiment faire de ma vie?

«Et MasterChef est l’un des meilleurs moyens pour que les gens changent leur vie et permet aux gens d’avoir le temps de réfléchir à ce qu’ils veulent faire pour le reste de leur vie.

« Veut-il une carrière dans la nourriture? »

La nouvelle série de MasterChef commence le 1er mars 21h sur BBC1