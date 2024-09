John Thune s’efforce de devenir le prochain chef du parti républicain au Sénat, mais peut-il progresser au sein du GOP de Trump ?

MITCHELL, Dakota du Sud — Les plafonds recouverts de feuilles d’or et les lustres en cristal de Donald Trump La station balnéaire de Mar-a-Lago est très éloignée de la petite ville de Murdo, dans le Dakota du Sud, où le sénateur John Thune Mais c’est là que le sénateur s’est retrouvé ce printemps lorsqu’il a lancé sa candidature pour devenir le prochain chef du parti républicain au Sénat.

Avant même que le sénateur Mitch McConnell, républicain du Kentucky, n’annonce qu’il le ferait mettre fin au plus long mandat de leadership Dans l’histoire du Sénat, Thune, 63 ans, avait abordé la compétition avec la même intensité silencieuse – alimentée par une aversion à perdre – qu’il avait apprise sur le terrain de basket et sur la piste du lycée de Murdo.

Le résultat du scrutin secret pour la direction du parti, attendu après la Élections de novembreest profondément incertain. C’est un choix de poids pour les sénateurs républicains alors qu’ils quittent L’ère McConnellcréant un test pour savoir si quelqu’un comme Thune, qui se définit par les valeurs traditionnelles du parti et a parfois défié les souhaits de Trump, peut encore accéder au pouvoir.

Sénateurs John Cornyn du Texas, un ancien whip et un puissant collecteur de fonds, et Rick Scott Les électeurs de Floride, alliés de Trump, se présentent également à la course à la tête de l’État. D’autres candidats pourraient encore se lancer dans la course.

Thune reconnaît avoir eu des moments de doute quant à sa place au sein du parti. je suis angoissé à l’idée de me représenter en 2022, alors même qu’un chemin clair vers la direction du Sénat l’attendait.

« On se lasse du combat au jour le jour », a déclaré Thune à propos de ses délibérations. « Je ne suis peut-être pas le mieux adapté à l’époque en termes de style, de façon de faire les choses. Mais j’ai simplement senti que le pays allait avoir besoin d’un leadership de bon sens, en particulier si le sénateur McConnell se retirait. »

C’est ainsi que Thune a fait le voyage jusqu’à Mar-a-Lago. Il espère que cette visite, accompagnée de son soutien à Trump pour la présidence — aidera à convaincre Trump qu’ils peuvent travailler ensemble.

Thune a déclaré à l’Associated Press qu’il considérait leur relation potentielle comme « très professionnelle » et que s’ils remportaient tous deux leurs élections respectives, « alors nous aurions du travail à faire ».

« Je pense qu’il comprend d’où je viens, alors nous verrons ce qui se passe », a ajouté Thune en riant.

Tout au long de sa carrière politique, le républicain du Dakota du Sud a fait preuve d’un courage d’athlète et d’un sens de la situation. Au lycée, il a entamé une relation de mentorat avec l’ancien sénateur du Dakota du Sud, James Abdnor, qui l’a conduit à se lancer en politique. Il est revenu d’une défaite déchirante aux élections sénatoriales de 2002 pour défier avec succès le chef de la majorité du Sénat de l’époque, Tom Daschle, un démocrate, et s’est hissé au poste de whip du Sénat, n° 2 dans la direction du GOP.

Cette année, Thune — tout comme il a couru la course de 800 mètres au lycée — a a sauté à un rythme Il a promis de verser 4 millions de dollars, un montant record, à la branche de campagne du parti républicain au Sénat, a tenu des réunions ce printemps avec tous ses collègues pour s’assurer du soutien de ses adversaires et a sillonné le pays pour soutenir les efforts des républicains pour obtenir une majorité au Sénat.

Mais la volonté de devenir leader a forcé Thune à adopter une position délicate : contraste avec le style de Trump de la politique, mais en évitant les confrontations directes qui ont mis fin à la carrière d’autres républicains.

Les réprimandes de Thune à l’encontre de Trump à la fin de 2020 – dans lesquelles il affirmait que les efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale « seraient rejetés comme un chien de chasse » au Sénat – ont incité l’ancien président à tenter, sans succès, de recruter un adversaire principal contre lui en 2022.

Aujourd’hui, Thune soutient que l’on peut faire confiance à Trump pour la présidence, tout en reconnaissant que le transfert de pouvoir « a été difficile, douloureux et tumultueux à bien des égards ».

« Je pense qu’en ce qui concerne les normes démocratiques, je m’attends à ce qu’il les respecte. Il fera clairement les choses à sa manière », a déclaré Thune à propos de Trump.

« D’un point de vue stylistique, ce n’est peut-être pas la manière dont je le ferais, ni celle dont tout autre ancien président l’aurait fait. Mais en fin de compte, la Constitution, l’État de droit, gouverne ce pays. C’est notre principe fondamental, et nous ne pouvons pas y déroger. »

Thune déteste également perdre.

Il a grimacé en évoquant sa défaite aux élections sénatoriales de 2002 par 524 voix, comptabilisées tard dans la nuit des élections.

Il s’est étouffé en se rappelant comment son entraîneur l’avait réconforté alors qu’il était assis dans le vestiaire après que son tir potentiellement gagnant ait heurté le panier dans les dernières secondes de sa carrière de basketteur au lycée.

En ce qui concerne le basket-ball – un sport que son père, un pilote de chasse décoré de la Seconde Guerre mondiale, avait pratiqué à l’Université du Minnesota – Thune ne s’est jamais retenu.

« Il ferait tout ce qu’il fallait pour gagner », a déclaré Chris Venard, qui a joué au centre aux côtés de Thune pour les Coyotes du comté de Jones.

Les soirs d’hiver, les matchs de basket-ball attiraient pratiquement toute la ville de Murdo, une ville de moins de 1 000 habitants et une halte pour les camionneurs et les touristes effectuant la traversée entre le fleuve Missouri et les Black Hills.

Le père de Thune, Harold, professeur et entraîneur de basket-ball féminin au lycée, emmenait ses fils au gymnase le samedi matin pour perfectionner leurs compétences. Thune se souvient encore du match où il a marqué 36 points, mais son père, qui détestait les accapareurs de ballon, a distingué une action lorsqu’il a tiré au lieu de passer à Venard qui était libre sous le panier.

« Mon premier réflexe a toujours été de marquer », a déclaré Thune. « Il a souvent essayé de contenir cette impulsion. »

La vision du monde de Thune a également été façonnée par la foi chrétienne évangélique héritée de ses parents. Lui et ses frères et sœurs ont fréquenté l’université de Biola, une université chrétienne du sud de la Californie.

Thune a déclaré que ces leçons l’ont poussé à rechercher « une vie pleine de sens » tout en abordant la politique avec « gentillesse et vérité ».

Comme beaucoup, la famille Thune a été attirée dans le giron du GOP par le président Ronald Reagan et son scepticisme à l’égard du « gouvernement fort ». Thune se souvient avoir voté pour Reagan pour la première fois et avoir apprécié la façon dont il faisait preuve de « sens de l’humour, de légèreté d’esprit et de joie ».

Dans plus d’une douzaine d’entretiens, des collègues, d’anciens employés et des amis ont décrit Thune comme un compétiteur motivé, mais aussi quelqu’un qui apprécie également la franchise, le travail d’équipe et l’humilité.

« John est un gentleman de première classe », a déclaré l’ancien sénateur Bill Nelson, qui a dirigé les démocrates au sein de la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports pendant que Thune en était le président de 2015 à 2019.

Alors qu’il s’occupait de la foule dans une foire du Dakota du Sud un récent jour d’août, il était facile de comprendre pourquoi Thune était encouragé par ses collègues républicains du Sénat à explorer une candidature présidentielle de 2012 qu’il n’a finalement pas poursuivie.

Avec son visage sculpté et son sourire élancé, Thune frappait dans le dos des gens, rappelait des noms et prenait fermement les mains. Les gens se sentaient suffisamment à l’aise pour crier « John » et le sénateur a reçu une moquerie bon enfant lorsqu’il a accidentellement coupé la file pour mettre de la sauce barbecue sur son sandwich au faux-filet.

Mais le Parti républicain a changé depuis 2012.

Lors d’une autre visite avec un club de bénévoles de Sioux Falls, un homme a voulu savoir : « Que faites-vous pour que Trump revienne à la Maison Blanche ? »

« Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons », a commencé Thune.

« Non, toi », répondit-il. « Je veux savoir ce que tu fais ? »

À l’approche des élections, Thune s’inspire de la mentalité d’un coureur de 800 mètres lors du dernier tour.

« C’est une course brutale », a-t-il déclaré. « Mais il faut se donner à fond. »