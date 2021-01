Le comédien et acteur John Thomson est surtout connu pour Cold Feet, mais il s’avère que son corps devient très, très chaud.

La star de Fast Show est devenue la dernière célébrité à être révélée samedi soir dans The Masked Singer.

Mais John, qui a joué dans l’émission aux heures de grande écoute d’ITV sous le nom de Bush Baby, a déclaré qu’il avait dû recourir à des sacs de glace sur son corps pour rester au frais dans son costume élaboré.

Il a dit: «C’est bouillant, c’est absolument insupportable. Et j’ai regardé l’émission ITV2, vous savez, derrière le masque, et le gars a dit: «Oh, le Bush Baby est le costume le plus chaud».

«Je devais avoir des sacs de glace attachés à mes poignets et un à la nuque, parce que c’était juste fou. C’était insupportable – la chaleur et aussi la privation sensorielle totale.

«Parce que vous avez des écouteurs moulés – comme des trucs de chanteurs professionnels – vous avez des moniteurs dans vos oreilles et donc quand ils sont en place et qu’il n’y a pas de pistes d’accompagnement, vous êtes sourd.

L’acteur a ajouté: « Vous êtes donc sourd, aveugle et personne ne peut vous entendre. »

Dans un effort pour déguiser son brogue mancunien et faire deviner les téléspectateurs, John a mis un accent australien à chaque fois qu’il devait parler dans l’émission.

Alors que certains détecteurs de fauteuils affirmaient que l’accent avait besoin de travail, l’acteur était heureux d’avoir revêtu le déguisement australien.

Il a ajouté: «Je pense que le truc australien était un bon choix, vraiment, parce que les gens disaient que c’était Jason Donovan et John Torode.

«Et puis d’autres personnes ont dit: ‘Oh, son accent australien est bizarre. Ce n’est pas bien.’ Et j’aimerais penser que tout allait bien – c’est la seule chose dont je suis fier, mes accents.

Surtout, John a abandonné l’accent lorsqu’il a dû chanter – soulignant que la légende de la pop antipode Kylie Minogue fait la même chose.

Il a ajouté qu’il ne pouvait pousser son numéro australien que jusqu’à présent, en disant: « C’est The Masked Singer, je ne suis pas un acteur de méthode totalement immergé! »

Je pense que vos performances étaient merveilleuses, John.

Sext pics un arrêt pour Karen

KAREN Hauer a été mariée deux fois, mais il est peu probable qu’elle en fasse un tour du chapeau de si tôt.

La danseuse Strictly admet que la plupart des admirateurs qui lui envoient un message lui envoient des images classées X, ce qui, selon elle, est un arrêt.

Karen – précédemment mariée à Matthew Hauer puis à Kevin Clifton – dit: «Ewww. Dans quel monde une fille aime-t-elle ça? Nulle part. »

Son partenaire de danse pour 2020 Jamie Laing a déclaré que Karen lui avait montré sa boîte de réception pendant les répétitions.

Il dit: «Nous aurions un regard sur les gens qui se glissent dans ses DM. Ils disent essentiellement: «Voulez-vous sortir avec vous? Voici une photo de mon pénis. »

Karen, ci-dessous, dit qu’elle «ne sait pas comment sortir avec elle». Elle a déclaré au podcast Jamie’s Private Parts: «C’est épuisant. Je ne veux pas que ce soit difficile.

Si elle recherche une histoire d’amour sans tracas, elle devra peut-être changer d’emploi.

Mark veut que nous mangions les trucs de Wright

MARK Wright a essayé d’être un coureur de jupons de télé-réalité, un présentateur de télé, un footballeur et un expert en fitness – maintenant il veut être un gourou de la saine alimentation.

L’ancienne star de Towie a jeté son dévolu sur une alimentation saine pour rivaliser avec celle du chef nu Jamie Oliver.

Depuis des années, Jamie prêche les bienfaits d’une alimentation équilibrée. Maintenant, le mari de Michelle Keegan s’implique dans sa propre initiative appelée Eat Wright.

Son équipe de direction a demandé à l’Office de la propriété intellectuelle de déposer une marque «Eat Wright» sous diverses classifications nutritionnelles, notamment des compléments alimentaires, des boissons amaigrissantes, des barres de céréales, des jus de fruits et des boissons énergisantes naturelles.

Il semble également que Mark – qui joue actuellement pour Crawley Town FC – envisage de lancer une gamme de vêtements, d’équipements de gymnastique et de podcasts autour de la nouvelle entreprise.

Euh, je ne vous l’ai pas dit, Kym?

Kym Marsh est apparue de chez elle via vidéoconférence pour la nouvelle série de Morning Live aujourd’hui, comme je l’ai révélé la semaine dernière.

L’ancienne actrice de Coronation Street a dû subir une opération d’une hernie, ce qui signifie que sa co-animatrice Gethin Jones a dû faire cavalier seul sur l’émission BBC1 pendant qu’elle récupère à la maison.

Pour une raison quelconque, Kym a essayé de nier l’histoire la semaine dernière, pensant que j’avais dit qu’elle avait une «hernie hiatale» – ce que je n’ai pas fait, car elle l’aurait su si elle avait pris la peine de lire l’histoire avant de parler en ligne.

C’est un miracle qu’elle puisse lire son autocue, vraiment.

Préparons-nous pour un re-Rhum

ANT et Dec se sont transformés en leur alter ego de rap d’écolier PJ et Duncan dans un clip des coulisses de la nouvelle série de Saturday Night Takeaway.

En souriant à la caméra, Dec plaisante: «Chaque fois que nous essayons de nous quitter, ils nous ramènent à nouveau.»

Le duo de rap a atteint le top dix en 1994 avec Let’s Get Ready to Rhumble.

La campagne pour une réédition à l’occasion de 30 ans commence ici. . .

La juge Davina McCall porte une superbe robe blanche sur The Masked Singer

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk