John Thompson et John Chaney ont créé un héritage pour les entraîneurs de basketball universitaires noirs. Qui dirigera la prochaine génération?

Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, avec la série 28 histoires sur les Noirs en 28 jours, USA TODAY Sports examine les problèmes, les défis et les opportunités auxquels les athlètes noirs et les officiels sportifs sont confrontés après le calcul de la course de la nation en 2020.

Avant que John Thompson ne quitte le sol avant un match de janvier 1989 contre le Boston College pour protester contre la proposition 42, une règle de la NCAA qui aurait refusé des bourses à des joueurs qui ne se qualifiaient pas académiquement pour jouer en tant que recrue, il a dit exactement à certains de ses collègues entraîneurs noirs. ce qu’il allait faire.

À ce moment-là, Thompson était déjà une légende de franchissement des barrières et une icône du basket-ball universitaire, ayant conduit Georgetown à trois matchs de titre national, dont le championnat de 1984, faisant de lui le premier entraîneur noir à en remporter un. Il connaissait le pouvoir qu’il avait et comment le déployer efficacement.

«Nous avions un groupe d’entraîneurs noirs qui étaient prêts à se rencontrer à ce moment-là, et nous avions l’entraîneur Thompson là-bas», a déclaré Cy Alexander, qui était dans la trentaine à l’époque, et dans son premier entraîneur en chef. emploi à l’état de Caroline du Sud. « Je ne l’oublierai jamais. Il est entré et a dit: «C’est ce que je vais faire. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous allez être viré. Il a été très honnête à ce sujet. Il a dit: « Vous devez vous asseoir avec vos présidents et déterminer ce que vous pouvez faire pour envoyer la même déclaration. » «

D’autres ont suivi l’exemple de Thompson. John Chaney, qui était le deuxième entraîneur noir en importance à cette époque, l’a qualifié de «règle raciste» de la part de «présidents racistes». Nolan Richardson, qui construisait une centrale électrique dans l’Arkansas, a également critiqué la règle que de nombreux entraîneurs jugeaient discriminatoire, privant les joueurs de milieux défavorisés.

Dirigées par Thompson, les manifestations ont créé suffisamment de controverse pour que la NCAA recule. Comme l’a écrit Thompson dans son autobiographie Je suis venu comme une ombre, qui a été publié en décembre dernier: «L’expérience de la Proposition 42 a réveillé beaucoup d’entraîneurs noirs des collèges sur le fait que nous pouvions changer le système.»

Thompson et Chaney sont tous deux décédés au cours des six derniers mois, et les mémoriaux qu’ils ont inspirés ont souligné l’importance d’avoir d’éminents entraîneurs noirs dans les sports universitaires et le besoin sans fin pour eux de dénoncer l’iniquité et l’injustice.

Dans le même temps, leur mort a rappelé qu’il n’y a plus de John Thompsons et de John Chaneys pour s’attaquer aux maux des sports universitaires de l’intérieur, et possédant la même stature et la même conviction qu’eux. Il n’y en aura peut-être plus jamais.

«C’est à cause de John Chaney et John Thompson que les portes sont ouvertes», a déclaré Gary Charles, qui a joué pour Chaney dans les années 1980 à la Division II de l’Université Cheyney et a été impliqué dans le basket-ball de base pendant des décennies. «Ce que les gens ne comprennent pas, c’est qu’ils ont pris les balles. Ils disaient aux autres entraîneurs: « Asseyez-vous, nous avons ceci, suivez simplement notre exemple. » C’est beaucoup. Voilà qui ils étaient.

Les temps sont différents maintenant.

Thompson et Chaney ont grandi dans une Amérique ségréguée, ont vécu à travers le mouvement des droits civiques et se sont battus pour se sortir des petits emplois juste pour être en mesure de créer des programmes universitaires puissants. Le nombre d’entraîneurs universitaires qui ont vécu une expérience similaire, comme Leonard Hamilton et Tubby Smith, diminue d’année en année.

Désormais, le simple fait de décrocher un poste d’entraîneur-chef lors d’un programme de conférence de pouvoir signifie de l’argent qui change la vie. Cela met plus de pression pour gagner des matchs et se rendre au tournoi de la NCAA. Avec des enjeux si élevés, le plaidoyer passe souvent après la sécurité de l’emploi.

Craig Robinson, l’ancien entraîneur de l’État de l’Oregon et de Brown qui est maintenant directeur exécutif de l’Association nationale des entraîneurs de basketball, a déclaré qu’à cette époque, la pression pour gagner l’emportait sur presque tout le reste.

«À l’époque où John Thompson et John Chaney étaient entraîneurs, ils ont été entraîneurs à des endroits pendant 15 ou 20 ans, et une fois que vous avez eu un emploi d’entraîneur, vous l’avez eu pendant un certain temps, a déclaré Robinson. «Dans l’environnement actuel, vous devez prêter attention à la victoire. Nos entraîneurs doivent gagner des matchs, ce qui vous donne moins de temps et moins d’incitation à travailler sur les problèmes qui ne vous aident pas directement à gagner des matchs. »

Mais dans un sens, c’est exactement ce pour quoi Thompson et Chaney se sont battus.

«Cette génération a réussi», a déclaré Sonny Vaccaro, le dirigeant et le marketing de longue date de la société de chaussures qui a commencé à signer des contrats avec des entraîneurs, dont Thompson et Chaney, avec Nike dans les années 1980. «Que vous soyez noir, blanc ou n’importe qui d’autre, financièrement, le monde a changé. Les devoirs ont changé. Ceux dont nous parlons aujourd’hui, ce sont tous de bons entraîneurs et de bonnes personnes, mais vous ne pouvez pas reproduire ce que les pionniers ont fait. Je n’ai vu personne mettre son travail en jeu comme l’ont fait des gars comme Thompson, Chaney et Nolan Richardson.

Et le basket-ball universitaire lui-même est différent maintenant. Dans les années 1980 et 1990, il s’agissait davantage d’un sport grand public avec un public plus large et des joueurs vedettes bien connus qui étaient à l’école pendant plusieurs années. Les équipes de renom comme Georgetown sont devenues des phénomènes culturels parce qu’elles avaient une présence télévisuelle massive à une époque où les gens n’avaient pas des dizaines de choix sur ce qu’il fallait regarder. Cela a aidé les entraîneurs de haut niveau de cette époque à devenir des personnages massifs d’une manière qui serait peu probable aujourd’hui.

Jamion Christian, l’entraîneur-chef de George Washington, âgé de 38 ans, a déclaré qu’il n’avait qu’une poignée de chaînes à sa télévision pendant une grande partie de son enfance en Virginie, c’est pourquoi il était si important pour lui de voir les entraîneurs noirs à l’époque réussir. sur de grandes scènes.

«Quand ces matchs ont commencé, c’était un gros problème», a-t-il déclaré. «En tant que joueur noir, vous souteniez les entraîneurs en chef noirs et le grand lundi, vous regardez John Thompson donner ces gros câlins à ses joueurs et vous pourriez dire ce que ces gars ressentaient pour lui. Nolan Richardson remportant un titre national, vous découvrez son éducation grâce à l’émission. Maintenant c’est différent parce qu’il y a juste plus. Nous avons plus de choses qui peuvent nous éloigner de ces histoires individuelles. »

Mais le souvenir de Christian d’avoir été inspiré à l’adolescence en regardant les équipes du Kentucky de Tubby Smith ou Mike Jarvis emmener George Washington et St.John’s au cœur du tournoi de la NCAA souligne également pourquoi la représentation est importante et comment le travail n’est pas près d’être terminé.

Parmi les 87 écoles dans les cinq conférences de puissance du football plus le Big East et l’Américain, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire en termes de budget et d’exposition à la télévision, il n’y en a que 21 avec des entraîneurs en chef minoritaires – un dérisoire 24 pour cent dans un pour un groupe d’écoles dont les joueurs sont à peu près 75% non blancs.

Ce sont des problèmes que Robinson, qui est bien connecté en dehors du basket-ball en tant que frère de Michelle Obama et ancien cadre de Morgan Stanley Dean Witter, a vu de près pendant une grande partie de sa carrière. Il prévoit d’en faire un axe direct de son rôle au sein du NABC.

«Je vais être franc à ce sujet et je vais essayer d’être un partenaire pour aider à trouver une solution au problème», a-t-il déclaré. «C’est ma conviction, tout comme j’ai passé 14 ans dans les entreprises américaines avant de devenir entraîneur, et stratégiquement, la façon de résoudre ces problèmes est que les problèmes commencent au sommet et qu’ils doivent être résolus au sommet. Nous devons aborder la question de la diversité dans les présidents d’université, les directeurs sportifs, les postes dans les cabinets de recherche, mais nous devons également aider à constituer le bassin de personnes qui peuvent occuper ces postes.

Bien que les batailles soient différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient dans les années 1980, il existe toujours un besoin important de voix diverses dans le leadership sportif des collèges pour aider à gérer les problèmes d’équité qui vont définir les deux prochaines décennies: Pratiques d’embauche plus équitables, nom, image et ressemblance droits, règles de transfert, soins de santé à long terme et bien plus encore.

La question est de savoir si l’un des jeunes entraîneurs noirs aura le désir ou le pouvoir de le façonner de la même manière que Thompson et Chaney l’ont fait il y a 30 ans, ou s’il est même raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le fassent de nos jours.

« C’est un défi parce que je sens que c’est une responsabilité que les entraîneurs en chef blancs n’ont pas et ce que cela fait, c’est que cela me fait respecter et comprendre ce que tous les entraîneurs en chef noirs avant nous ont vraiment dû affronter », a déclaré Christian. «Je suis assis ici parmi un bon nombre d’entraîneurs en chef noirs et j’essaie de savoir quand devrais-je me battre, quand ne devrais-je pas? De quoi devrais-je parler et de quoi ne devrais-je pas parler? Quelle est notre obligation envers notre équipe mais quelle est mon obligation envers notre course?

« Notre responsabilité en tant qu’entraîneurs en chef noirs va au-delà de la simple victoire des matchs, et je ne sais pas si nos entraîneurs blancs doivent s’en soucier autant que nous. Quand vous regardez des gars comme celui qui se sont battus, cela me fait comprendre. leur bataille et cela me fait vraiment respecter beaucoup plus leur voyage.