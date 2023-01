John Terry rejoint les fans de Chelsea lors de la finale à l’extérieur contre Liverpool

L’ancien défenseur et capitaine de Chelsea John Terry a rejoint les supporters à Anfield alors que Liverpool accueillait les Blues samedi après-midi en Premier League qui s’est terminée sans but.

Le joueur de 42 ans a semblé apprécier son temps dans la foule et s’est joint aux fans du club pour chanter un chant sur lui remportant le doublé et se moquant de Tottenham Hotspur. L’ancien capitaine anglais a posé pour des photos avec les fans de Chelsea et a ensuite consulté son profil Instagram à propos de l’expérience.

Terry a légendé son message en disant:

“J’ai adoré être à l’extérieur avec nos supporters aujourd’hui. En tant que joueur, vous arrivez dans le bus et vous vous dirigez directement vers le vestiaire, vous ne pouvez pas voir ou ressentir ce que ressentent les fans.

Quand j’ai pris ma retraite, j’ai toujours voulu être à l’extérieur avec nos supporters et j’ai vraiment adoré ça aujourd’hui. Un immense merci à nos supporters qui parcourent le monde pour soutenir notre grand club.

Légende du club des fans

Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux ont émergé, montrant que Terry était harcelé par les fans des Blues et il a même retweeté la vidéo en disant : « Chelsea loin. Quelle journée et quelle belle expérience d’être à l’extérieur avec nos supporters.

Terry a occupé un poste de directeur adjoint à Aston Villa après sa retraite lorsqu’il a rejoint l’équipe d’entraîneurs de Dean Smith, mais a quitté le poste à l’été 2021.

Cependant, l’ancien défenseur central n’a pas eu droit à un match passionnant avec les deux équipes récoltant un point.

Mudryk arrive

La nouvelle signature de Chelsea, Mykahilo Mudryk, est sortie du banc pour un camée impressionnant, mais il faut beaucoup voir comment le manager Graham Potter motive ses équipes dans la seconde moitié de la saison.

Chelsea n’a disputé qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat et occupe actuellement la dixième place du classement avec 29 points en 20 matches, à 10 points de Newcastle United pour une place en Ligue des champions. Liverpool a une place d’avance avec les mêmes points après avoir disputé un match de moins.