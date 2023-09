John Terry est toujours convaincu que Mauricio Pochettino réussira à Chelsea malgré des débuts difficiles dans l’ouest de Londres.

L’ancien manager de Tottenham et du Paris Saint-Germain est arrivé chez les Blues pour un contrat de deux ans au cours de l’été, mais cela n’a pas été facile pour lui jusqu’à présent.

5 Jusqu’à présent, la navigation a été loin d’être simple pour Pochettino à Chelsea. Crédit : Getty

5 Mais Terry pense qu’il sera un succès chez les Blues Crédit : AFP

La vie à Chelsea a commencé avec une campagne de pré-saison positive qui les a vus rester invaincus lors de leurs cinq matches d’été.

Cependant, leur forme compétitive n’a pas été aussi impressionnante étant donné qu’ils n’ont remporté qu’un seul match de Premier League sur quatre cette saison.

Des défaites ont eu lieu contre West Ham et Nottingham Forest, alors qu’ils ont battu l’AFC Wimbledon en Ligue 2 lors de la Coupe Carabao.

Malgré un début de procédure aussi mitigé, Terry garde espoir que Pochettino apportera des performances passionnantes au club.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, il a déclaré : « J’adore Poch, je l’ai rencontré plusieurs fois et j’ai eu le privilège d’être avec lui sur le terrain d’entraînement. Il travaille très dur avec les joueurs, tactiquement incroyable et je pense qu’avec le temps, c’est définitivement l’homme idéal pour ce poste. »

Terry a ajouté : « Nous l’avons vu au fil des années, avec son expérience avec lui et ce qu’il a fait auparavant, nous sommes une jeune équipe, ils viennent littéralement d’être réunis, n’est-ce pas ?

« Il y a beaucoup de talent là-bas, nous avons eu quelques blessures et cela ne nous convient pas, alors écoutez, il y a beaucoup de football à jouer cette saison, mais, espérons-le, des choses passionnantes.

« Et cette année, je peux voir cela davantage comme une sorte de mélange et ensuite nous verrons où nous allons la saison prochaine. »

5 Pochettino a goûté à la victoire à Chelsea mais les fans espèrent de meilleurs résultats Crédit : Getty

L’un des joueurs les plus remarquables de Chelsea jusqu’à présent cette saison a été Raheem Sterling, qui a marqué deux fois lors de la victoire 3-0 contre Luton Town – la seule victoire des Blues de la campagne de championnat jusqu’à présent.

Il a également impressionné contre West Ham malgré la défaite, et Terry pense que l’ancien homme de Manchester City pourrait s’avérer clé cette saison.

Terry a ajouté : « Je l’ai regardé en particulier, le match de West Ham, il était incroyable, juste à cause de mon passé de jouer contre lui, il voulait toujours passer à côté de moi et descendre à mes côtés ou faire ces courses entre moi.

« Il est toujours une menace aussi, et je pense que le joueur moderne peut se relever un peu maintenant et vouloir remettre le ballon aux pieds, ce qui est très facile pour les défenseurs.

5 Sterling a été le meilleur buteur de Chelsea la saison dernière Crédit : Getty

5 Il est prêt à participer à la nouvelle campagne et Terry espère pouvoir briller à nouveau. Crédit : Getty

« Les gens comme Gabs [Gabby Agbonlahor] et Sterling, quand ils sont derrière, c’est difficile, je pense que s’il continue à faire ça, il sera formidable pour nous cette année.

« C’est dommage qu’il n’ait pas été appelé pour l’Angleterre, mais je pense que c’est une bonne chose pour Chelsea. »

Terry a fait son retour à Stamford Bridge samedi soir lorsqu’une équipe des Chelsea Legends a battu les Bayern Munich Legends 4-0.

L’occasion était en hommage à l’icône des Blues Gianluca Vialli, malheureusement décédé cette année, Terry se retrouvant sur la feuille de match.

Le BGC Charity Day, qui réunit de nombreuses stars, revient en 2023 avec des célébrités du monde du sport, du cinéma et de la télévision qui se rendent sur la salle des marchés pour récolter des millions pour de bonnes causes. Lors de la Journée caritative, 100 % des revenus mondiaux du groupe BGC sont reversés au Cantor Fitzgerald Relief Fund et à des dizaines d’autres œuvres caritatives à travers le monde.