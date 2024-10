John Tavares marque-t-il au rythme d’un point par match à cause d’une amulette ?

Ce que nous savons de l’amulette de guérison et de rétablissement de John Tavares qui fait vibrer les fans de hockey sur les réseaux sociaux Photo de Jack Boland / Jack Boland/Toronto Soleil

Contenu de l’article Après que John Tavares ait réussi un tour du chapeau lors d’une victoire des Maple Leafs de Toronto contre les Jets à Winnipeg lundi, les médias sociaux étaient à nouveau en feu avec des gens parlant de sa supposée amulette, et beaucoup se demandaient où ils pourraient en acquérir une. « WD’où John Tavares a-t-il obtenu l’amulette ? J’en ai vraiment besoin, merci. @clearelypuck posté sur X le lundi. « C’est ça @MapleLeafs où Tavares a-t-il trouvé cette amulette ? demandé @earthto_ali.

Contenu de l’article Entre-temps, @destscaredaf professait-il grâce à «l’amulette magique de John Tavares». Sur X, l’utilisateur a écrit: « Je suis vraiment désolé d’avoir douté des Leafs, merci l’amulette magique de John Tavares. »

Contenu de l’article L’appareil dont le natif de Mississauga fait la promotion et qu’il utilise est le Lifetune, fabriqué par Aires Techqui prétend que ses produits offrent aux utilisateurs une protection contre les rayonnements de faible niveau émis par les champs électromagnétiques (CEM), qu’ils proviennent de votre appareil mobile, du Wi-Fi de votre maison et de notre environnement dans les réseaux 5G. Il se décline en petits modèles portables et fixes. Pour être honnête, rien ne prouve que Tavares porte son LifeTune sous son équipement de hockey, mais il figure en bonne place sur le site Web de l’entreprise dans le cadre de sa campagne de partenariat avec une poignée d’athlètes professionnels. Un mois de juin communiqué de presse annonçant son partenariat avec la société ontarienne – dans lequel la « majorité de la rémunération » comprend des actions de la société pour Tavares et son épouse, Aryne – la star des Leafs a déclaré qu’il avait bénéficié d’« énormes avantages » pour sa santé et sa capacité à se rétablir depuis découvert la technologie il y a quatre ans. Recommandé par l’éditorial Le capitaine des Leafs, John Tavares, se bat contre le fisc canadien pour 8 millions de dollars qu’il prétend devoir Matthew Lau : John Tavares, la dernière victime du régime fiscal autodestructeur du Canada Tavares a été le troisième professionnel à rejoindre l’initiative #airesathlete, après la combattante poids mouche de l’UFC Maycee Barber et le porteur de ballon à la retraite de la NFL, Tiki Barber. Peu de temps après Canada Basketball a signé un partenariat marketing avec Aires avant les Jeux de Paris, membre d’Équipe Canada et actuel gardien des Raptors de Toronto RJ Barrett est devenu chef de marque.

Contenu de l’article « Aires Tech fait désormais partie de mon arsenal de performances quotidien », a déclaré Barrett dans un communiqué. « Leurs produits ajoutent une couche de protection cruciale dans le monde numérique d’aujourd’hui, et je suis prêt à travailler à faire connaître la manière dont ils améliorent les performances et le bien-être général. » Cet automne, la société a ajouté le combattant léger de l’UFC Michael Chandler. Aires a également des partenariats marketing avec la WWE et l’UFC, tous deux détenus par TKO Group Holdings, et a récemment rejoint une équipe de course NASCAR dirigée par le pilote Chad Finchum. Quel est le coût de l’amulette de protection soutenue par Tavares ? Le site Web d’Aires présente des montagnes de leurs recherches et données – en grande partie les leurs – qui confirment l’efficacité du « résonateur exclusif à base de silicium » utilisé dans leur suite d’appareils, qui ont tous une « conception de matrice fractale » pour moduler les ondes. et forment « un environnement EMF harmonieux ». La société détient 22 brevets mondiaux sur sa technologie – 10 en Russie et sept au Canada – et affirme que ses avantages ont été prouvés dans plus de deux douzaines d’essais cliniques. Il contient également 9 études évaluées par des pairs, toutes menées par la Planetary Association for Clean Energy, une organisation caritative à but non lucratif basée à Ottawa qui soutient la « défense de la pollution par les CEM ».

Contenu de l’article Matrice fractale : le cœur de la technologie Aires Au cœur de chaque appareil Aires Tech se trouve une matrice fractale auto-affine. Cette conception complexe inspirée de la nature module les champs électromagnétiques chaotiques (CEM), les rendant plus sûrs pour le corps humain. Mais comment les fractales y parviennent-elles… pic.twitter.com/ALFhI162pk – Aires Tech (@AiresLifetune) 20 septembre 2024

Contenu de l’article Vous avez le choix entre cinq modèles, chacun étant censé offrir une protection plus large et plus robuste. Au bas de l’échelle des prix se trouve le Lifetune One, un autocollant pour appareils électroniques vendu au détail à 126 $ CAD, tandis que le Go, un porte-clés ou un appareil de la taille d’un porte-clés, coûte le double, soit 307 $. Ceux qui sont prêts à dépenser 335 $ peuvent passer au Flex, un pendentif approuvé par le comédien Russell Brand. Pour la couverture de zone, Aires propose la Zone, un petit carré pas plus grand qu’un étui AirPod vendu au détail à 362 $, et la Zone Max, à 488 $. (Les supports en bois pour les deux sont vendus séparément pour 28 $ et 70 $ respectivement.) La plupart des modèles incluent la livraison gratuite. Lundi, Aires a déclaré que le volume des commandes avait augmenté de 61 pour cent sur un an pour atteindre un niveau record de 4,92 millions de dollars au cours des mois qui ont suivi le début de Tavares et d’autres partenariats. Que dit Santé Canada à propos des CEM? Basé sur « des milliers d’études scientifiques », Santé Canada affirme que les faibles niveaux de CEM de radiofréquence auxquels les gens sont exposés quotidiennement ne présentent aucun risque pour la santé, y compris celui de provoquer le cancer. « Certaines études ont fait état d’une augmentation de l’incidence du cancer du cerveau chez les gros utilisateurs de téléphone portable à long terme. Cependant, d’autres études menées dans le monde, y compris des études évaluant les tendances du cancer du cerveau au sein de grandes populations, ne constatent aucun changement dans l’incidence du cancer du cerveau.

Contenu de l’article Cependant, l’agence gouvernementale reconnaît qu’il existe des « effets néfastes sur la santé » liés à une exposition à certaines fréquences et qui dépendent de la durée et de la distance de la source. Par exemple, tout ce qui dépasse 100 kilohertz peut provoquer un échauffement de votre peau, tandis que des fréquences inférieures à 10 mégahertz peuvent provoquer une « sensation de picotement » dans la peau. L’Organisation mondiale de la santé mène des recherches spécialisées dans le cadre du projet international EMF depuis 1996 et, tout en admettant que « certaines lacunes dans les connaissances sur les effets biologiques existent et nécessitent des recherches plus approfondies », la grande quantité de preuves existantes indique que les faibles niveaux entourant les humains ne sont pas suffisants. ce n’est pas nocif « Dans le domaine des effets biologiques et des applications médicales des rayonnements non ionisants, environ 25 000 articles ont été publiés au cours des 30 dernières années. Malgré le sentiment de certaines personnes selon lequel davantage de recherches doivent être menées, les connaissances scientifiques dans ce domaine sont désormais plus étendues que pour la plupart des produits chimiques », a déclaré le rapport. L’OMS écrit. Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à notre newsletter quotidienne, Publié, ici.

