John Swift déclenche la victoire de replay de la FA Cup pour West Brom sur Chesterfield

West Brom a fait ce qu’il n’a pas pu dans le premier épisode de cette égalité: tuer Chesterfield via un affichage beaucoup plus convaincant que lorsqu’il a saisi une bouée de sauvetage dans les dernières secondes du week-end d’ouverture du troisième tour. L’égalisation de Brandon Thomas-Asante a brisé le cœur du club du Derbyshire et de ses fans, mais cette soirée avait une sensation différente : dès le coup de sifflet d’ouverture, il n’y avait qu’un seul vainqueur et ce n’était pas l’équipe du cinquième niveau anglais. Qui sait si ces adversaires devront attendre aussi longtemps pour se retrouver qu’avant cette joute en deux volets, mais Chesterfield peut être aussi fier de leur performance que du soutien qui les a suivis ici. Liverpool devance les Wolves dans la rediffusion de la FA Cup grâce à l’étourdissant de Harvey Elliott Lire la suite La rediffusion n’était que la deuxième fois que ces clubs se rencontraient depuis 1948 – le match nul 3-3 il y a 10 jours ayant été le premier – et a attiré une foule clairsemée, bien que 2 700 fans de Spireites aient fait le voyage et aient apprécié une chanson et se moquant de leurs rivaux. Le coup franc de Jeff King venant de la gauche a été la première véritable attaque de leur côté. Il a été repoussé mais Mike Jones a récupéré et pulvérisé une balle élégante vers la droite, seulement pour que West Brom dégage à nouveau. Paul Cook, dont l’équipe n’avait pas joué depuis la visite de West Brom, a effectué trois changements depuis cette rencontre. Carlos Corberán a changé 10 joueurs de l’équipe qui a commencé le match précédent des Baggies, une victoire 3-2 à Luton, indiquant clairement que la visite de vendredi aux leaders du championnat, Burnley, est sa priorité dans la poursuite de sa quête de promotion. L’Espagnol pourrait alors être encore plus ravi de l’ouverture du score. Jake Livermore a pris possession du ballon, le ballon a atteint John Swift et le milieu de terrain offensif a dépassé Lucas Covolan à la droite du gardien de but. Comme au Technique Stadium, West Brom avait la tête en premier, mais cela n’a fait qu’augmenter le volume de ceux qui suivaient l’équipe de la Ligue nationale, dont la soirée amusante était dirigée par un batteur enthousiaste. Jake Livermore et ses coéquipiers de West Brom célèbrent son but. Photographie : Phil Oldham/Shutterstock Le tarif, cependant, ne pouvait pas être classé dans le tiroir du haut; La poussée de Grady Diangana le long de l’aile droite a été suivie d’un pas à l’intérieur et de lui martelant un centre tout droit sorti du jeu. Mieux valait sa course dans la surface de Chesterfield pour rencontrer la jolie passe de Tom Rogic: seuls les réflexes de Covolan lors de la parade du tir bas ont maintenu le score à 1-0. Une séquence de Chesterfield mettant en vedette Armando Dobra trouvant Bailey Clements, dont le ballon de la gauche devait être frappé par David Button a offert des encouragements. Tout comme un centre de Liam Mandeville que Semi Ajayi a dû sortir quelques instants plus tard et une incursion de Dobra dans la zone de West Brom: si le héros à deux buts du premier match n’était pas resté debout lorsqu’il a été défié, l’arbitre, Tim Robinson, pourrait ont pointé le point de penalty. Même ainsi, lorsque les joueurs sont partis pour la pause, Cook a pu informer son équipe de manière crédible que la surprise persistait. « Chesterfield, lalala, Chesterfield, lalala », était la salutation pour ceux en vert alors que la seconde mi-temps commençait avec les vairons attaquant la fin où leurs partisans étaient rassemblés. West Brom, cependant, les a fait taire instantanément. Une balle de balayage d’Adam Reach a traversé l’arrière-garde de Chesterfield et quand il s’agissait de Tom Rogic. Sa finition comprenait un saut et un scoop emphatique devant Covolan. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Le coup de grâce a rapidement suivi. Après qu’un coup franc de Swift ait été repoussé par Covolan pour un corner, le même joueur a marqué le deuxième coup franc depuis la gauche. Le ballon est venu à Livermore et il s’est écrasé.

“Trois à zéro le grand jour” était la chansonnette plaisante avec laquelle les fans itinérants ont rencontré cela. Swift, le seul survivant de la victoire à Luton, a été immédiatement retiré. Ceux qui étaient à l’extérieur pouvaient applaudir un coin rare où Jamie Grimes se cachait, mais la chance pour leur capitaine d’appuyer sur la gâchette n’est jamais arrivée.

Chesterfield a continué. Tim Akinola a harcelé et soudain Ryheem Sheckleford a forcé un corner. Pourtant, dès la livraison, West Brom a éclaté. Jovan Malcolm a frappé une passe à Diangana, opérant maintenant sur la droite, mais le ballon a été dépassé et Covolan a récupéré.

Chesterfield a fini par se rapprocher d’une consolation: Sheckleford a écrasé le ballon devant Button mais pas sa barre avant que Malcolm ne porte le score à 4-0.