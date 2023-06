John Stones sur le rachat de Man City, la finale de l’UCL et un nouveau rôle

MANCHESTER, Angleterre – John Stones a été si bon pendant la charge de Manchester City vers le triplé que lors d’une fête pour célébrer la victoire du titre de Premier League, Kyle Walker a saisi le microphone et a commencé à chanter la chanson dédiée au défenseur central anglais par le club. Ventilateurs.

Walker a entonné « Johnny, Johnny Stones » sur l’air de « Daddy Cool » de Boney M devant une piste de danse bondée au restaurant MNKY HSE de Manchester avant que le reste de la foule ne se joigne à eux.

Stones, prospérant dans un rôle mi-défenseur, mi-milieu de terrain imaginé par le manager Pep Guardiola, n’a jamais été aussi populaire. Avec l’attaquant de 52 buts Erling Haaland et le génie du milieu de terrain Kevin De Bruyne, il sera l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe lorsque Guardiola nommera son onze pour la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan à Istanbul samedi. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Il y a trois ans, à l’été 2020, il semblait que Stones pourrait devoir quitter le stade Etihad. Aux prises avec la forme physique et la forme, il pouvait à peine obtenir un match.

« Ce fut probablement l’un des moments les plus difficiles de ma carrière », a-t-il déclaré à ESPN. « J’ai littéralement recommencé à me regarder d’abord, à être super critique de moi-même et de ce que je pouvais faire de mieux sur le terrain de football, puis à regarder dans les moindres détails. Nourriture, quelle nourriture ? Entraînement, quel entraînement ? Quels extras ?

« Je rentrais chez moi et travaillais, même tard le soir, ou juste après l’entraînement. Ces petites marges, les mettaient toutes ensemble pour faire une sorte de pause là où j’en étais. C’était une grande courbe d’apprentissage pour moi. »

Le point bas a été le quart de finale de la Ligue des champions contre Lyon – retardé à cause du COVID-19 – en août 2020. Stones était en forme et Guardiola a utilisé un système incorporant trois défenseurs centraux, mais a plutôt choisi Fernandinho, 35 ans, et 19 ans. le vieil Éric Garcia. City s’est écrasé après une défaite choc 3-1 à Lisbonne et Stones était un remplaçant inutilisé.

« Je pense que ce n’est pas seulement ce jeu », dit-il. « Je pense que tout match auquel vous ne jouez pas, ou que vous pensez peut-être que vous devriez jouer, chaque joueur se sent comme ça quand il ne joue pas, surtout ici parce que nous avons une équipe incroyable, c’est toujours difficile. J’ai vraiment essayez de donner une tournure positive à cela et utilisez-le pour me motiver. »

À la suite de la défaite contre Lyon, Stones était lié à un retour à Everton, le club qu’il a quitté pour rejoindre City dans le cadre d’un contrat de 47,5 millions de livres sterling en 2016. Ruben Dias est arrivé de Benfica dans un mouvement d’une valeur de plus de 60 millions de livres sterling pour compliquer davantage son chemin dans le premier XI et, en raison d’un record de blessures à carreaux, il y avait des doutes quant à savoir si Guardiola et le directeur du football Txiki Begiristain voulaient prolonger son contrat.

John Stones a changé sa carrière en quelques années à Man City et est désormais un acteur incontournable. (Photo de Lexy Ilsley – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)

Stones, cependant, insiste sur le fait qu’un déménagement ailleurs n’a jamais été dans son esprit.

« Je n’y ai jamais pensé », dit-il. « Je pense que dès que vous acceptez cela ou que vous avez cet état d’esprit, vous vous êtes suicidé. Donc non, j’ai toujours voulu rester, je suis resté et j’adore ça. Je voulais me prouver, je n’ai pas dit n’importe qui, ‘C’était parce que je veux te prouver.’ Je pense que vous devez avant tout vous prouver que vous méritez d’être ici, que vous êtes assez bon pour être ici et ce que vous apportez à l’équipe. »

C’est une décision qui a payé. Moins d’un an après avoir réchauffé le banc contre Lyon, Stones a été nommé dans l’équipe PFA de l’année aux côtés de Dias alors que City remportait un autre titre de Premier League. Quelques mois plus tard, il signe un nouveau contrat de cinq ans qui le maintiendra à l’Etihad Stadium jusqu’en 2026 au moins.

Au cours de la seconde moitié de cette saison, il a joué dans une position hybride qui l’a obligé à sortir de la défense et au milieu de terrain, puis à revenir. Il était si impressionnant lors de la finale de la FA Cup samedi contre Manchester United que Jack Grealish a qualifié sa performance de « dégoûtante » dans une interview d’après-match. Plus d’une fois, la moitié bleue de Wembley a chanté « Johnny, Johnny Stones ».

« Les gens ont toujours dit dès mon plus jeune âge qu’ils pouvaient me voir jouer au milieu de terrain », dit-il. « Je pense que j’aimais, et que j’aime toujours, jouer en tant que demi-centre et j’ai absolument adoré ce rôle aussi. Je pense que j’ai montré que je suis capable de le faire. Peut-être montrer certains attributs que je n’ai pas Je ne sais pas que j’avais, mais le directeur a vu [something] en moi et finalement je pense que j’essaie juste de montrer ce que je peux faire là-dedans et de montrer ce que le manager voit en moi. »

Stones sera invité à le faire à nouveau samedi au stade olympique Atatürk d’Istanbul lorsque City affrontera l’Inter pour tenter de remporter la Ligue des champions pour la première fois et de compléter le triplé. L’équipe de Guardiola est la grande favorite, mais Stones a appris au cours de sa carrière que rien n’est garanti dans le football.

« L’Inter est en finale de la Ligue des champions pour une raison », dit-il. « Ils ont des joueurs incroyables, nous pouvons tous le voir. Comment ils ont joué lors d’une grande occasion, dans un match de derby [against AC Milan] en demi-finale de la Ligue des champions, n’est jamais facile. Nous savons à quoi nous sommes confrontés, c’est une équipe incroyable, et je sais que je vais encore et encore, mais nous devons être nous-mêmes et nous concentrer sur nous. »

Stones essaie de ne pas regarder trop loin, mais il est admis, ne serait-ce que brièvement, que soulever le trophée représenterait tout un revirement après les creux de 2020.

« Probablement, ouais, » dit-il avec un sourire. « Pour moi personnellement, si j’espère regarder en arrière après samedi, avec une médaille de vainqueur. Ouais, ce sera super sympa. »