John Stones salue les formidables performances de Harry Maguire en Coupe du monde | Nouvelles du football

John Stones dit que Harry Maguire mérite un énorme crédit pour une multitude de performances “formidables” pour l’Angleterre à la Coupe du monde.

L’implication même de Maguire pour l’Angleterre au Qatar a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir fait seulement neuf apparitions pour Manchester United dans un début indifférent de la saison 2022/23.

Mais la confiance de Gareth Southgate dans le défenseur central a été récompensée, avec Maguire l’un des meilleurs joueurs lors des phases de groupes, au cours desquelles l’Angleterre a revendiqué des draps propres contre les États-Unis et le Pays de Galles pour s’assurer la première place du groupe B.

S’exprimant avant le match des huitièmes de finale de dimanche avec le Sénégal, champion d’Afrique, Stones a salué les performances et le leadership de Maguire dans le camp anglais.

“Dès le premier match, c’était la meilleure réponse à ce qu’il a vécu”, a déclaré Stones. “Les trois matchs auxquels il a joué, il a été formidable. Il s’agit de retrouver ce partenariat, avec qui nous jouons, et maintenant il est temps pour nous de continuer à construire.

“Jouer tant de matchs en Angleterre avec quelqu’un, traverser de nombreux moments avec lui, savoir ce qu’il a vécu dans son club, connaître la personne qu’il est, traverser cela et toujours croire en lui en dit long sur lui.

« Il y a eu beaucoup de bruit de l’extérieur, mais il l’a ignoré et a essayé de s’améliorer et de s’améliorer.

Harry Maguire a fait une démonstration exceptionnelle contre les États-Unis





Stones a poursuivi: “Harry est un leader. C’est un personnage énorme dans le groupe, vous le voyez autour de l’hôtel avec le nombre de personnes avec lesquelles il se mêle et parle.

“Cela se transforme ensuite sur le terrain. Il a voulu s’améliorer tout au long de sa carrière en Angleterre et cela commence sur le terrain d’entraînement et à l’hôtel de l’équipe.”

Le succès de l’Angleterre au Qatar s’est construit sur le rétablissement par Stones et Maguire de leur partenariat au cœur de la défense après un été tumultueux qui a vu les Three Lions relégués en Ligue des Nations après avoir échoué à remporter l’un de leurs six matches d’avant la Coupe du monde.

Invité à évaluer les performances défensives de l’Angleterre au Qatar, Stones a ajouté : “Je pense que nous avons très bien joué. J’ai expliqué avant le tournoi pourquoi cela avait été un peu évoqué, et à juste titre après l’été que nous avons eu.

“Je suis extrêmement fier de la façon dont nous avons géré le groupe après ces matchs où nous avons encaissé des buts et perdu des matchs en équipe et en unité défensive. Nous avons traversé ces deux matchs en gardant deux feuilles blanches et je suis extrêmement fier.”

S’exprimant avant leur huitième de finale de Coupe du monde contre le Sénégal, le défenseur anglais John Stones a déclaré avoir travaillé sur les besoins des individus en matière de tirs au but.



Stones et Maguire conserveront probablement leur place lorsque l’Angleterre se rendra sur le terrain contre le Sénégal, mais Southgate fait face à un certain nombre de dilemmes de sélection après que Marcus Rashford et Phil Foden aient impressionné lors de la victoire de mardi contre le Pays de Galles. C’est une tâche que Stones n’envie pas.

“La partie la plus difficile d’être un manager est de choisir ce onze de départ”, a déclaré Stones. “Il y a 11 joueurs heureux et les autres qui ne jouent pas ne sont pas heureux.

“Nous avons un groupe incroyable ici et ceux qui sortent du banc ont eu un impact important. Ces joueurs qui ne font pas partie de l’équipe ou qui sortent du banc ont été extrêmement altruistes, ils ont mis l’équipe avant eux et se sont sacrifiés pour l’équipe .”