John Stones: le défenseur devenu milieu de terrain de Man City a été le catalyseur de leur saison triplée | Nouvelles du football

John Stones jouer au milieu de terrain n’est plus un nouveau concept mais cela, dans une finale de Ligue des champions, c’était autre chose. « J’ai joué plus comme un n ° 8 aujourd’hui », a-t-il souri par la suite, « ce que j’ai adoré. »

Son plaisir était évident, même dans le contexte d’une rencontre énervée. Alors que d’autres semblaient pressés, implorés par Pep Guardiola de « se détendre », Stones était serein, prenant le ballon sous pression puis slalomant loin des défenseurs au plus profond du territoire de l’Inter Milan.

Il a quitté le terrain, ce défenseur central de 29 ans originaire de Barnsley, ayant réalisé le plus de dribbles en finale de Ligue des champions depuis Lionel Messi en 2015. Pas étonnant que les supporters de Manchester City à l’intérieur du stade olympique Atatürk lui aient fait une standing ovation.

Pep Guardiola a également montré son appréciation, tenant un bras autour de son épaule alors qu’ils s’imprégnaient de tout pendant les célébrations qui ont suivi. Le patron de City pourrait simplement réfléchir à la décision de pousser Stones au milieu de terrain en tant que catalyseur de cette réalisation historique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, réfléchit à la victoire du triplé



Stones était là dans tous les moments clés, après tout, commençant chaque match à élimination directe des quarts de finale à la finale dans une place au milieu de terrain et jouant le même rôle dans la victoire finale de la FA Cup contre Manchester United. Il a également été influent lors du rodage de la Premier League.

Tout cela de la part d’un joueur dont la carrière à City s’est terminée il y a seulement quelques années. Au cours de la saison 2019/20, on ne lui a pas fait confiance pour commencer un seul match de Ligue des champions, encore moins jouer au milieu de terrain. Cet été-là, le club a dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour Ruben Dias et Nathan Ake.

Stones, hors de l’équipe d’Angleterre et en disgrâce auprès de son club à ce moment-là, l’a récemment décrit comme « l’un des moments les plus difficiles de ma carrière », mais sa persévérance a été récompensée. Aujourd’hui, son talent s’épanouit. « Un joueur incroyable », déclare Guardiola.

C’est bien sûr grâce à Guardiola, ainsi qu’à Stones lui-même, qu’il s’est épanoui, le Catalan lui trouvant un rôle qui lui sert à la fois à libérer sa capacité technique et à déstabiliser les adversaires de City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola et ses joueurs de Manchester City retournent au Royaume-Uni après leur victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan



C’est en effet au début de la saison, avant la Coupe du monde, au cours de laquelle il a brillé en tant que défenseur central traditionnel de l’Angleterre, que Guardiola a commencé à expérimenter Stones, l’utilisant comme arrière droit inversé tandis que Kyle Walker se remettait d’un blessure à l’aine.

Stones n’était bien sûr pas le premier joueur à être utilisé par Guardiola à ce poste, dont le but est de permettre à City d’être plus nombreux que ses adversaires au milieu de terrain et de pousser ses ailiers haut et large, tout en étant suffisamment compact pour faire face aux contre-attaques. .

Mais ce n’était pas comme si Rico Lewis, Oleksandr Zinchenko ou Joao Cancelo jouaient le rôle. Stones pouvait fournir le même niveau de sang-froid et de technique que les joueurs en possession, mais surtout, il y est venu en tant que « bon défenseur », pour utiliser le terme de Guardiola.

City, utilisant déjà Ake du côté opposé, est immédiatement devenu plus solide, mais ce n’est qu’en mars que le rôle de Stones s’est transformé en son apparence actuelle. Soudain, il ressemblait plus à un milieu de terrain qui tombait occasionnellement à l’arrière droit qu’à un arrière droit qui apparaissait au milieu de terrain.

Image:

John Stones a joué dans un rôle de milieu de terrain hybride





Le changement d’orientation remonte à la raclée 7-0 de City contre le RB Leipzig lors du match retour de leur huitième de finale au stade Etihad le 14 mars, lorsque Stones a joué aux côtés de Rodri pour la première fois, devant un retour trois de Manuel Akanji, Dias et Ake.

Sa performance dans ce match était sans faille. Littéralement. Il n’a pas égaré une seule passe. Son remplacement à la 63e minute, destiné à conserver son énergie, a laissé entendre son importance croissante pour Guardiola.

Entre ce moment et la fin de la campagne, pendant les petites heures de la nuit à Istanbul, Manchester City a gardé huit cages inviolées en 20 matches – dont le dernier est venu quand il en avait le plus besoin – et n’a jamais encaissé plus d’un but, avec Les pierres une présence omniprésente.

Erling Haaland et Kevin De Bruyne sont devenus les vedettes, terminant respectivement premier et deuxième lors du vote du joueur de l’année PFA, mais la sécurité fournie par le passage de Stones au centre a sans doute été le facteur le plus important du succès de City.

Image:

John Stones a brillé en finale de la FA Cup ainsi qu’en finale de la Ligue des champions





En effet, il était révélateur que les meilleures chances de l’Inter Milan samedi soir soient survenues après que Stones ait fait place à Walker, lorsque l’Inter a pu épingler l’équipe de Guardiola pour la première fois du concours.

Non pas que le rôle de Stones ait été particulièrement défensif avant cela. En fait, en plus de terminer sept tentatives de dribbles sur huit, dont la plupart sont survenues dans la moitié de terrain de l’Inter alors que City tentait de briser l’équipe de Simone Inzaghi, Stones a eu plus de touches dans la surface adverse que la sienne.

Dans une première mi-temps agitée, même ses coéquipiers semblaient surpris par la liberté de ses mouvements. Stones demandait toujours le ballon mais ne l’obtenait pas toujours. « Nous étions tellement anxieux, nous ne pouvions pas trouver l’homme libre, John Stones », a déclaré Guardiola plus tard. « Mais c’était une question de patience. »

Cela a changé après la pause, City trouvant progressivement son rythme et Stones au centre de celui-ci. En deuxième mi-temps, il a eu plus de touches (31 à 26) et a fait plus de passes (20 à 17) – et cela malgré son remplacement pour les huit dernières minutes, plus le temps d’arrêt.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Ransom de Sky Sports News a les dernières nouvelles sur l’avenir d’Ilkay Gundogan de Manchester City après leur triple victoire contre l’Inter Milan



Il a même été impliqué dans la préparation du but, jouant la première passe avant du mouvement en alimentant Bernardo Silva à sa droite, puis en planant sur ce flanc pour ensuite aider à créer l’espace dont Akanji avait besoin pour envoyer Silva derrière pour s’élancer. Rodri.

« Le football est si fluide maintenant », avait déclaré Stones auparavant. « Il s’agit de comprendre votre responsabilité, de savoir où sont vos coéquipiers. Étant plus haut sur le terrain, j’apprécie vraiment la fluidité. Les équipes jouent avec autant de joueurs derrière le ballon. Nous devons être complexes dans le dernier tiers. »

Les pierres, tout en offrant la sécurité défensive qui leur manquait auparavant, ont donné tout cela à Manchester City. L’arrière central devenu n ° 8 s’avère finalement le catalyseur d’une finale décisive.