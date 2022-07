John Stones et Aymeric Laporte parmi les quatre joueurs de Man City qui devraient manquer la tournée américaine

Aymeric Laporte et Phil Foden font partie des quatre joueurs seniors de l’équipe première qui manqueront la tournée de pré-saison de Manchester City aux États-Unis.

Pep Guardiola a nommé samedi une équipe de 26 hommes pour le voyage, qui comprendra des matches amicaux contre le Club America et le Bayern Munich à Houston, Texas et Green Bay, Wisconsin au cours de la semaine prochaine.

Mais, comme cela avait été suggéré, le groupe ne comprenait pas Foden, John Stones ou Ilkay Gundogan, qui devraient plutôt rejoindre les moins de 23 ans dans un camp en Europe. Le défenseur espagnol Laporte était également absent de l’équipe.

Cependant, Guardiola avait un groupe plus important que celui avec lequel il a souvent travaillé au cours des dernières pré-saisons, avec de nouvelles recrues Erling Haaland, Kalvin Phillips, Julian Alvarez et Stefan Ortega rejoignant un certain nombre de jeunes dans l’avion pour le Texas.

Oleksandr Zinchenko était également inclus, qui a fait le voyage malgré des informations suggérant qu’Arsenal est sur le point de conclure un accord pour signer l’Ukrainien.

Liam Delap, lié à la fois à Burnley et à Southampton, était également dans l’avion avec Nathan Ake, qui devrait rester à l’Etihad suite à l’intérêt de Chelsea.

Kayky, James McAtee, Luke Mbete et Josh Wilson-Esbrand faisaient partie des jeunes joueurs qui auront la chance d’impressionner avant que City ne rentre chez lui pour se préparer à l’affrontement du Community Shield avec Liverpool le 30 juillet.