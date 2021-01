John Stones pourrait être rappelé pour l’Angleterre après son retour en forme avec Manchester City.

Stones, 26 ans, n’a pas joué pour l’Angleterre depuis plus d’un an et est tombé dans l’ordre hiérarchique dans les plans de Gareth Southgate.

Mais Stones profite d’une impressionnante série de matchs pour City avec le patron de l’Angleterre, Southgate, qui surveille maintenant de près ses performances avant un rappel potentiel.

Le défenseur de la ville, Stones, a joué pour la dernière fois avec l’Angleterre contre le Monténégro en novembre 2019 et n’a même pas fait partie de l’équipe lors des trois dernières rencontres après le verrouillage.

C’est en dépit d’être un grand favori avec Southgate qui le voit comme l’un de ses défenseurs de premier choix quand il joue et sur la chanson.

Stones a lutté pour la forme et la confiance à City, ce qui l’a laissé dans l’ordre hiérarchique avec Pep Guardiola ces derniers temps.

Mais sa renaissance le mois dernier a été très impressionnante car il a l’air bien aux côtés de Ruben Dias et ses performances ont attiré l’attention de Southgate.

La défense centrale est une préoccupation particulière pour l’Angleterre avant la triple tête des éliminatoires de la Coupe du monde en mars face à Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne.