John Stones déclare que l’Angleterre est entièrement préparée si le match contre l’Allemagne est sanctionné

L’Angleterre sera complètement concentrée et bien préparée si sa rencontre des huitièmes de finale du Championnat d’Europe avec l’Allemagne mardi se termine par des tirs au but, a déclaré le défenseur John Stones.

L’équipe a banni une malédiction de plusieurs décennies d’échec aux tirs au but avec une victoire acharnée de 4-3 en huitièmes de finale contre la Colombie lors de la Coupe du monde 2018, où elle a terminé quatrième.

« Avec la façon dont nous le faisons maintenant, nous nous sommes tellement entraînés », a déclaré Stones, cité par la BBC. « Nous nous sommes entraînés à rester clairement concentrés sur ce qu’il faut faire si votre tour arrive. »

Les souvenirs de la défaite de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 1996 contre l’Allemagne aux tirs au but sont encore frais pour certains supporters, mais Stones a déclaré que l’équipe ne laisserait rien au hasard.

« Je me souviens avoir été septième de la Coupe du monde (contre la Colombie en 2018) après Eric Dier. C’était un moment effrayant », a déclaré Stones.

«À moins que ce ne soit Harry Kane ou les garçons qui tirent régulièrement des pénalités pour leurs clubs, c’est une zone dans laquelle nous n’avons jamais mis les pieds auparavant. Mais j’étais prêt à cause de ce processus dont nous avons toujours parlé. Il s’agit de vous mettre le plus à l’aise possible dans cette situation.

L’Angleterre a terminé en tête du groupe D de l’Euro 2020 avec sept points. Stones a déclaré que son équipe était impatiente de poursuivre ses progrès pour « changer le regard de la nation sur l’équipe et le football anglais ».

«Je pense que nous avons fait des progrès considérables dans ce domaine depuis 2018 et il s’agit de le refaire. Je ne pense pas que nous devrions nous mettre plus de pression », a déclaré Stones.

« Il y a un trophée à gagner ici qui n’a jamais été gagné auparavant, et nous devrions être très excités par cela et y aller avec cette intrépidité que nous avons eue au cours de ces années. »

