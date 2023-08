John Stones blessé jusqu’en septembre, déclare le patron de Manchester City, Pep Guardiola

John Stones sera hors de combat jusqu’à la fin de la pause internationale en raison d’une blessure, a déclaré le manager de Manchester City, Pep Guardiola, mettant en doute la disponibilité du défenseur pour le match de qualification de l’Angleterre à l’Euro contre l’Ukraine et amical avec l’Ecosse le mois prochain.

Stones, 29 ans, a subi une blessure musculaire lors de l’entraînement de pré-saison et n’a pas participé aux victoires contre Burnley, Séville et Newcastle United.

La prochaine pause internationale aura lieu du 4 au 12 septembre, et Stones devrait manquer les matchs contre Sheffield United et Fulham prévus respectivement le dimanche et le 2 septembre.

Guardiola fait face à des problèmes de blessures supplémentaires, le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne étant mis à l’écart pendant au moins quatre mois après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire 3-0 de City sur Burnley lors du match d’ouverture de la saison de Premier League.

Guardiola a déclaré qu’il avait besoin que l’équipe restante se renforce en l’absence de joueurs clés.

«Nous aurons besoin de tout le monde pour ce calendrier et ce calendrier. Nous devons revenir comme les gens (les fans de City) reviennent. Les Stones ne seront pas prêts avant la trêve internationale », a déclaré l’Espagnol aux journalistes.

Les triples vainqueurs ont perdu des joueurs influents tels que l’ailier algérien Riyad Mahrez, qui est parti après une période chargée de trophées pour rejoindre le club saoudien de la Pro League Al-Ahli.

L’ancien capitaine de la ville, Ilkay Gundogan, a également rejoint les géants de la Liga, Barcelone, et Guardiola a déclaré que « le club devra prendre des décisions importantes concernant l’équipe » en raison des sorties et des blessures inattendues.

City a battu Séville aux tirs au but pour remporter son premier titre en Super Coupe de l’UEFA la semaine dernière, et Guardiola s’est dit impressionné par ses joueurs après un début de campagne parfait malgré un calendrier chargé.

« Nous avons déjà remporté un titre, nous sommes à six points sur six, marquons des buts et n’avons pas concédé beaucoup d’occasions contre Burnley ou contre Newcastle… », a ajouté Guardiola.

«Reposez-vous et allez pour un autre, pour un autre match. Quand tu as ça, c’est parce que l’équipe est si spéciale. Sinon, nous ne pouvons pas faire ce que nous avons fait pendant de nombreuses années. C’est impossible.

« (Le match de Newcastle) m’a étonné et m’a rendu si heureux parce que ça va toujours – nous devons faire de notre mieux chaque jour (et) ils l’ont fait. C’était vraiment, vraiment bien. »

