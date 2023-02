John Stones absent jusqu’à un mois en raison d’une blessure – le manager de Manchester City, Pep Guardiola

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé que le défenseur John Stones risquait jusqu’à un mois de blessure.

Stones, 28 ans, a dû être remplacé lors de la victoire de City au quatrième tour de la FA Cup contre Arsenal vendredi dernier, Guardiola confirmant plus tard que l’international anglais s’était blessé aux ischio-jambiers.

Guardiola a ensuite fait le point sur l’état des Stones vendredi, avant le voyage de City en Premier League à Tottenham Hotspur dimanche.

“Trois semaines, un mois (out)”, a confirmé Guardiola. “Malheureusement, (Stones va manquer) beaucoup de matchs. Les managers se plaignent de beaucoup de jeux. Il vient de la Coupe du monde.

“Quelques semaines et il sera de retour.”

ALLER PLUS LOIN État des lieux de l’équipe de Manchester City : qui est vulnérable, qui ne l’est pas et qui veut sortir

Guardiola a également parlé de la sortie du jour limite de Joao Cancelo en prêt au Bayern Munich, City n’apportant pas de remplaçant à l’arrière latéral.

Lors de la signature d’un remplaçant, Guardiola a déclaré: “Nous avons parlé, mais cela a pris trois minutes. J’ai dit : ‘Avez-vous quelque chose ?’ et (directeur du football) Txiki (Begiristain) a dit, ‘Non’. J’ai dit “Attends”.

« Nous pourrions aller au marché et payer une énorme somme d’argent. Je préfère quelques mois jusqu’à la fin de la saison où on pourra s’en passer. En été, on verra.

Sur Cancelo, qui a signé un nouveau contrat de cinq ans avec City en février dernier, Guardiola a ajouté : « Je lui souhaite le meilleur dans ses 4 mois.

« La saison prochaine, je ne sais pas ce qui se passera. Un chiffre incroyable lors des deux derniers championnats que nous avons remportés.

« Après la Coupe du monde, on fait une pré-saison et on a décidé de jouer, dans certains schémas différents. J’aime ce que je regarde. Je donne plus de temps aux autres joueurs.

«Sa personnalité, il aime jouer. Il s’entraîne le mieux, même dans la situation où il ne joue pas beaucoup.

“Ces dernières années, il a été l’un des joueurs avec plus de minutes. Il a besoin de jouer pour être heureux, alors nous avons décidé de le laisser aller à Munich.

(Photo : Getty Images)