John Stonehouse a ouvert la voie aux députés conservateurs sordides d’aujourd’hui – seulement il ne s’en est pas tiré à bon compte | Catherine Bennett

JUlia Stonehouse, fille du défunt député travailliste, n’aime pas son interprétation dans la nouvelle dramatisation d’ITV, Maison en pierre. Elle dit que cela fait ressembler sa conduite, qu’elle attribue, comme son père, à une dépression, à “celle d’un imbécile malchanceux”.

Vous voyez son point de vue. Pour une raison ou pour une autre, Stonehouse, incarné avec génie par Matthew Macfadyen, apparaît si idiot qu’on a du mal à comprendre comment le vrai fraudeur a organisé une disparition convaincante à Miami et, presque, une nouvelle vie avec sa secrétaire amoureuse. Cette prouesse administrative l’a obligé, tout en trompant sa famille, à déplacer de l’argent en multipliant les comptes bancaires et à voler – après avoir personnellement trompé leurs veuves – l’identité de deux hommes décédés prématurément, avant d’obtenir frauduleusement des passeports à leur nom. Plus des billets, des hôtels et une évasion difficile en Australie.

Pourtant, étant donné le choix entre avoir votre défunt père injustement décrit comme un bouffon parfois sentimental et comme un traître et un hypocrite rusé, priapique, cupide, insensible dont les excuses ridicules n’ont trompé ni ses contemporains ni son juge de première instance, certains enfants pourraient préférer le premier. de Julia Stonehouse propre livre à propos de son père comprend une scène, après que sa mère s’est opposée à ce que sa petite amie, Sheila Buckley, rejoigne leur réunion après la mort en Australie, dans laquelle «ma mère était face contre terre et mon père s’est penché, a attrapé ses cheveux et a utilisé à se cogner la tête de haut en bas ». Mme Stonehouse a essayé de téléphoner pour demander de l’aide : « Il a ensuite débranché le cordon téléphonique de sa prise et a commencé à frapper ma mère sur la tête avec le combiné. Il s’est cassé, se brisant sur le sol. Puis il a mis ses mains autour de sa gorge et a commencé à lui cogner la tête contre le mur.

Mais la générosité des créateurs d’ITV en omettant ce détail et d’autres détails non comiques fait pâle figure à côté des avantages de réputation conférés à la famille Stonehouse par l’état du parti conservateur actuel. Ce n’est que si Boris Johnson était resté Premier ministre, toujours sous enquête par la commission des privilèges, qu’il aurait pu y avoir un meilleur moment pour un député décédé pour que son scandale aux trois quarts oublié soit retenu pour une inspection indulgente.

En comparaison avec les députés récemment exposés et censurés – mais toujours assis – Stonehouse a l’air aussi drôle que les téléphones d’époque qui apparaissent à un tel effet dans l’ajout amusant d’ITV à la satire politique des années 1970. Certes, vous pourriez voir son récit comme la preuve que le déploré «chapocratie», comme Peter Hennessy a appelé l’époque avant que David Cameron, Johnson, Liz Truss et leurs créatures ne prospèrent, n’était pas si noble que ça. Stonehouse était emprisonné pendant sept ans. Mais compte tenu de l’héritage de Johnson, les tentatives frauduleuses de Stonehouse pour réparer ses finances ne sont pas pires sur le plan éthique, pourrait-on penser, qu’un endettement massif envers un donateur ou la prise d’une allocation d’une entreprise en échange d’un lobbying secret. La punition actuelle pour les premiers étant inexistante; pour ce dernier une suspension passagère.

La mise en scène de sa mort était bien sûr un creux distinct. Son triangle amoureux public ne vaut pas mieux. Là encore, tant de comportements de type Stonehouse sont maintenant pardonnés ou positivement normalisés à Westminster que sa reconnaissance en tant que modèle semble attendue depuis longtemps. Comme le montre cette liste loin d’être exhaustive de ses réalisations, Stonehouse pourrait prétendre être une figure tout aussi inspirante, pour les députés, que Winston Churchill.

Baiser adultèrement une collègue de plus de 20 ans sa cadette ? Grâce à Johnson, la pratique de Stonehouse est maintenant acceptable pour les cadres supérieurs étant demandé chercher des opportunités de carrière pour le favori.

Négliger les électeurs ? Aujourd’hui, Johnson appelle cela une carrière “hiatus”. Matt Hancock a déclaré que le temps payé pour manger des abats inhabituels montrerait à chacun son «côté humain».

Des relations sexuelles ivres avec des prostituées lors de visites d’information ? Dans Stonehouse, cela est décrit de manière hilarante dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Le mois dernier, un Politico enquête terminée que ses successeurs avaient « utilisé les voyages parlementaires à l’étranger comme une opportunité pour l’utilisation secrète des travailleuses du sexe et pour une consommation d’alcool bruyante et excessive ».

La sécurité nationale? Dans les années 70, Stonehouse semble se contenter de rendre visite à ses contacts soviétiques, au lieu de les courtiser publiquement. En 2015, après l’annexion de la Crimée par la Russie, le maire de Londres de l’époque, Boris Johnson, s’est senti en mesure d’accueillir son patron et ami, le fils de l’ex-agent du KGB, Evgeny Lebedev, ainsi qu’un allié connu de Poutine, Mikhail Piotrovsky, stipulant que la paire devrait sauter sécurité à la mairie. Piotrovsky, qui dirige toujours le musée de l’Ermitage, compare son travail de sensibilisation à l’invasion de l’Ukraine, “une sorte d’opération spéciale”.

Absence de honte ? Stonehouse devrait s’attribuer le mérite d’avoir lancé alors qu’il était en liberté sous caution (et Johnson toujours à l’école préparatoire) la pratique désormais établie des conservateurs de ne pas démissionner. C’est debout sur les épaules de ce géant qu’un député fautif défie le statut de paria, préférant accuser ses accusateurs. Owen Paterson, responsable d'”un acte flagrant de plaidoyer rémunéré”, espère accabler la Cour européenne des droits de l’homme de divers reproches contre le comité des normes. Pendant ce temps, alors que les partisans de Johnson poussent à sa démission, nous trouvons David Warburton parmi les sept députés siégeant désormais en tant qu’indépendants. Dans l’attente d’un nouveau jugement, il a récemment été censuré pour ne pas avoir déclaré un prêt à un homme d’affaires d’origine russe, Roman Joukovski. (L’argent devait aider Warburton à acheter un presbytère de 1,2 million de livres sterling à utiliser comme Airbnb.)

La mauvaise santé mentale comme excuse pour une mauvaise conduite ? Ce qui sonnait autrefois comme un roman – Stonehouse a d’abord affirmé avoir commis un «suicide psychiatrique» – est devenu une tactique relativement familière, notamment employé par le député Jamie Wallace après avoir fui les lieux d’un accident de voiture. Le juge n’était pas convaincu.

Si le scandale dramatisé de Stonehouse semblait finalement un peu apprivoisé, cela n’allait jamais aider cela, comme l’a suggéré Hennessy et proliférer réclamations pour inconduite confirment, « l’environnement politique actuel a tendance à élever les ‘gars’ qui sont moins enclins à être ‘bons’ ». Qu’il ait enfreint tous les principes de Nolan introduits après sa vie placerait Stonehouse, aujourd’hui, dans une compagnie politique exaltée.

Certes, sa fausse mort et sa tentative de disparition n’ont pas encore été imitées, même par ses âmes sœurs parlementaires les plus dégénérées. Pitié.

Une version antérieure de cet article faisait référence à tort à John Stonehouse en tant que député conservateur

