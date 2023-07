John Stamos a toujours une relation amour-haine avec son rôle dans « Full House ».

Dans le dernier épisode de « Hot Ones », l’acteur a révélé qu’il voulait que ses agents lui fassent « la merde » de la série après une première lecture de tableau.

L’homme de 59 ans a révélé que « Full House » lui avait d’abord été présenté comme étant comme « Bosom Buddies », la sitcom des années 80 mettant en vedette Tom Hanks, avec « quelques enfants en arrière-plan ».

« Et pendant que nous le castions, je me disais: » Ils passent beaucoup de temps à caster ces enfants qui vont être en arrière-plan « », se souvient Stamos.

C’est lors d’une première lecture du scénario que Stamos a réalisé que la série n’allait pas être ce à quoi il s’attendait initialement.

« Nous en avons lu un tableau, et j’étais la star. Je sortais de » l’hôpital général « et toutes les mères étaient comme [gestures fawning over him]», dit-il. « Et nous nous asseyons, et nous commençons à lire. Et Jodie Sweetin, qui joue Stéphanie, lit ses lignes, et les gens sont en train de mourir en riant. Je veux dire crier. J’étais comme, ‘Qu’est-ce qui se passe ici?' »

Stamos a déclaré que la jeune actrice « prenait confiance » et réussissait sa livraison, décrivant sa performance comme un « coup de circuit ».

« Vous ne pouviez même pas entendre mes répliques, ils se moquaient tellement d’elle », a-t-il ajouté. « Et je suis comme si je me faufilais dans mon siège comme ça, et je cours vers – je n’oublierai jamais – je cours vers le hall [at] l’hôtel Century Plaza, et je fouille dans ma poche pour des pièces. J’en bloque un quart, comme ‘Donnez-moi le f— de ce spectacle’ à mes agents. »

AVERTISSEMENT : la vidéo ci-dessous contient un langage graphique

Malgré sa réticence initiale, Stamos a admis qu’il avait appris à aimer la série, disant en riant qu’il « détestait cette émission » mais « avait fini par l’aimer ». Stamos a joué le rôle de l’oncle Jesse aux côtés de feu Bob Saget, dans la sitcom, diffusée sur ABC de 1987 à 1995.

« Je l’ai combattu pendant longtemps, puis j’ai finalement dit : ‘Qu’est-ce que je fais ?’ C’est un beau spectacle que nous avons construit avec douceur et bienveillance.

« Il n’y avait pas de personnage central dans cette émission, c’est ce que j’ai réalisé. Le personnage central était l’amour. Nous étions la meilleure représentation d’une famille aimante, pas d’une famille normale. Et c’était la nouvelle normalité, c’était maintenant une famille non conventionnelle. Donc, je suppose que c’était ça, je ne sais pas. »

La star de « ER » a précédemment partagé son souvenir d’avoir demandé que Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles qui partageaient le rôle de Michelle dans « Full House », soient licenciées après une dure journée de tournage alors qu’elles n’avaient que 11 mois.

Sur le podcast « Good Guys » plus tôt cette année, Stamos a expliqué que lui et sa co-vedette Dave Coulier, qui jouait Oncle Joey, faisaient une scène au cours de laquelle ils devaient changer bébé Michelle, et les deux jumeaux criaient et pleuraient, peu importe la fréquence à laquelle la production les a éteints pour leur donner des pauses.

« Je ne pouvais pas m’en occuper », se souvient Stamos. « J’ai dit: ‘Ça ne marchera pas.’ Et donc ils se sont débarrassés d’eux. »

Les remplaçants apportés n’ont cependant pas fonctionné, selon Stamos.

« Ce n’était que quelques jours, et j’ai dit: » Ramenez les Olsen. Ces enfants sont terribles. « »

Lorsqu’on lui a demandé si les jumelles Olsen savaient qu’elles avaient été renvoyées de la série qui allait lancer leur carrière, Stamos a répondu : « C’est le cas maintenant. »