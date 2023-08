John Stamos se douche nu alors qu’il célèbre son 60e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/BFA/Shutterstock

Aies pitié! John Stamos a tout dévoilé dans une publication Instagram célébrant son 60e anniversaire (avec quelques jours de retard) le mercredi 23 août. Full house l’acteur était nu sous une douche extérieure alors qu’il regardait par-dessus son épaule sa femme Caitlin McHugh a pris la photo de lui. John avait l’air un peu surpris par la photo, mais il avait quand même l’air fantastique sur la photo. « L’autre côté des années 60 », a-t-il écrit en légende de la photo.

Il semblait certainement que John séjournait dans un endroit pittoresque, avec les murs en pierre de la douche extérieure et quelques fleurs rose vif au-dessus. Alors qu’il regardait par-dessus son épaule, les cheveux de l’acteur étaient mouillés et plaqués en arrière, et il avait une expression un peu surprise sur le visage.

Quelques jours avant la photo, l’acteur avait fêté son anniversaire le 19 août et il avait confié à quel point c’était agréable d’avoir 60 ans. Il a posté une adorable vidéo avec son fils. Gamelle, 5, lui disant qu’il avait l’air beaucoup moins de 60 ans. « Je suis exactement là où je suis censé être à 60 ans ! Merci pour tous les voeux d’anniversaire et d’amour. J’espère vous rendre ce que vous m’avez donné, une vie merveilleuse », a-t-il écrit en légende.

De nombreuses stars et proches ont partagé leurs vœux d’anniversaire pour le Gros bonnet étoile. Sa nièce à l’écran Candace Cameron Bure a écrit : « Joyeux anniversaire, Oncle J. Je t’aime. » Compagnon Full house co-vedette Celui de Dave Coulier épouse Mélisse a également écrit un doux message pour lui. « C’est le plus doux », a-t-elle écrit avec des émojis en forme de cœur. « Joyeux, heureux 60 ans ! »

Caitlin a également parlé de son mari à l’occasion de son 60e anniversaire, tout en annonçant son prochain livre. Si tu me l’avais dit. « Pouvez-vous croire que cet homme a 60 ans ?! La seule façon dont il montre son âge réside dans sa sagesse et sa longue liste de réalisations dans la vie. Je suis ravie qu’il partage toute son histoire, son esprit, son cœur et son âme avec vous dans ses mémoires qui sortiront en octobre », a-t-elle écrit avec un selfie d’eux.