John Stamos se déshabille pour célébrer un anniversaire marquant : « L’autre côté des 60 ans »

John Stamos a montré « l’autre côté » de 60 ans en partageant une photo nue sur Instagram.

L’épouse de l’ancienne star de « Full House », Caitlin McHugh Stamos, a pris une photo de Stamos regardant par-dessus son épaule sous une douche extérieure.

« L’autre côté des années 60 », Stamos a légendé la photoqui a été stratégiquement recadré pour ne pas montrer ses fesses.

L’épouse de Stamos a également rendu hommage à l’acteur sur Instagram à l’occasion de son anniversaire officiel.

« Pouvez-vous croire que cet homme a 60 ans ?! La seule façon dont il montre son âge est dans sa sagesse et sa longue liste de réalisations dans la vie », a-t-elle écrit.

Les fans de l’acteur ont inondé les commentaires de sa publication nue de messages gentils et drôles.

« Les Grecs sont comme le vin, ils se bonifient avec l’âge ! » a écrit un utilisateur.

« Aies pitié! » » un autre a ajouté, faisant apparemment référence au slogan de Stamos de « Full House ».

« Le meilleur côté ! » » quelqu’un d’autre a écrit, y compris un emoji de feu et un visage riant.

Alors que Stamos fête ses 60 ans, il se prépare à la sortie de ses mémoires, « Si tu m’avais dit ».

« Honnêtement, je ne pensais pas avoir grand-chose à partager, certainement pas assez pour remplir un livre », a déclaré Stamos au magazine People.

« Mais perdre l’un de mes meilleurs amis, devenir père, revenir sur les hauts et les bas, les hauts et les bas… peut-être qu’il y a quelque chose dans mon histoire auquel les gens peuvent s’identifier », a-t-il expliqué. « Il y aura des rires, des larmes et du plaisir, tout comme la vie. »

L’ancienne star de « General Hospital » a annoncé ses mémoires en septembre 2022, écrivant dans un communiqué de presse : « Ce livre est quelque chose entre une confession et un défi pour trouver la grâce dans les plus petits moments de notre vie.

« J’espère que mes mémoires ouvriront une fenêtre sur mon cœur et mon esprit et aideront les lecteurs à trouver des petits moments magiques qui valent la peine d’être vécus. Obtenez tout ce que vous voulez et vivez heureux pour toujours, mais ayez l’humilité de faire confiance à quelque chose de plus grand que vous-même pour vous guider. « .

