John Stamos partage une photo inédite à la maison avec Elizabeth Olsen

FINALEMENT. C’est le WandaVision et Full house crossover que nous attendions depuis le début.

Avant la finale de l’émission Disney + le vendredi 5 mars, notre oncle télé préféré John Stamos a partagé une adorable photo des coulisses de sa petite co-star Olsen de son Full house jours.

Non, ce n’était pas Mary-Kate ni Ashley Olsen, mais leur plus jeune sœur, Elizabeth Olsen, qui a fait une apparition dans sa photo de retour de plus de 25 ans.

Le jeudi 4 mars, John posté une photo de lui-même étreignant Elizabeth, qui avait probablement 6 ans à l’époque, sur le tournage de Full house. La série originale mettait en vedette ses grandes sœurs dans le rôle de Michelle Tanner, mais Elizabeth a fait une apparition spéciale en tant que « Girl with Flowers » dans un épisode de 1995 et a dit qu’elle traînait souvent sur le plateau.

Sur la photo, Elizabeth a souri en enfilant un haut à carreaux et un bandeau de déclaration, avec ses taches de rousseur en plein écran.