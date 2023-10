John Stamos a parlé ouvertement de sa consommation excessive d’alcool dans le passé.

Au plus fort de sa lutte contre l’alcoolisme, l’ancien de “Full House” a avoué qu’il ne se souvenait même pas d’avoir été sur le plateau de tournage de “My Big Fat Greek Wedding 2”.

Stamos, 60 ans, a été arrêté le 12 juin 2015, soupçonné de conduite sous influence, et il a été hospitalisé. Il a expliqué comment son alcoolisme allait profondément impacter sa mémoire.

“J’étais juste avec Rita Wilson et Nia [Vardalos] en Grèce et j’ai réalisé, j’ai oublié que le lendemain [after the arrest] ils ont dit : « Oh, tu dois aller à Toronto. Vous êtes dans ‘My Big Fat Greek Wedding 2′”, a partagé Stamos dans “The Howard Stern Show” de Sirius XM. “Je me dis ‘Quoi ?’ Je ne me souviens pas d’avoir été sur ce plateau.”

Stamos a joué le petit ami gréco-américain de Wilson dans le film de 2016.

Il a continué à réfléchir au moment où il est revenu du tournage et a déclaré que sa famille proche et ses amis l’avaient forcé à suivre une cure de désintoxication.

“Dès que je suis revenu de Toronto et de ‘My Big Fat Greek Wedding’, mes sœurs étaient là, mes agents et tout le monde disaient : ‘OK. Il est temps'”, a déclaré Stamos. “Ce n’était même pas une intervention. C’était comme : ‘Nous avons fait vos valises, vous y allez.'”

Stamos a ajouté qu’il était sobre depuis huit ans.

L’acteur a avoué avoir touché “le fond” alors qu’il buvait. Stamos a souligné qu’il se sentait au plus bas après une série d’événements tumultueux dans sa vie, notamment la mort de ses parents et son divorce.

Il a parlé franchement de son divorce avec son ex-femme Rebecca Romijn dans ses nouveaux mémoires révélateurs, “Si tu m’avais dit”.

Stamos a commencé à sortir avec le mannequin devenu actrice de super-héros en 1994. Ils se sont mariés en septembre 1998 et il a demandé le divorce en août 2004.

Stamos a déclaré qu’il avait trouvé “très difficile” d’écrire sur son premier mariage avec Romijn.

“Mon premier mariage m’a brisé. Moi aussi, j’ai été brisé pendant trop longtemps”, avait-il déclaré au magazine People. “Je veux dire, un an, OK, bien. Mais ça a continué [for] des années et des années.”

Alors que Stamos écrivait des chapitres de son livre, il était confronté à des souvenirs du passé.

“Dans mon esprit à l’époque, elle était le diable et je la détestais”, a-t-il déclaré à People. “Je n’arrivais pas à croire à quel point je la détestais, et cela a ruiné ma vie.

“Avec le recul, et j’en parle [in the book], parce que c’est l’une des étapes des AA où la quatrième étape consiste à exposer tous vos griefs, tout ce que les gens vous ont fait. Je dis : “Aucun”.

Après leur divorce, Stamos a rencontré le mannequin Caitlin McHugh en 2016 et le couple s’est marié en février 2018. Ils partagent un fils de 5 ans, Billy.