John Stamos a qualifié les snobes des Oscars de « Barbie » de « ironie ».

L’acteur de 60 ans a frappé après que les cinéphiles aient été stupéfaits mardi (23.01.24) lorsque les nominations aux Oscars ont été annoncées – sans que la réalisatrice du film Greta Gerwig, 40 ans, ni l’actrice de « Barbie » Margot Robbie, 33 ans, n’aient obtenu hoche la tête, mais Ryan Gosling, 43 ans, a remporté la nomination du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Ken dans le blockbuster de poupées.

John s’est tourné vers les réseaux sociaux pour recréer une scène du film “Barbie” qui a rapporté un milliard de dollars et a déclaré dans une légende à côté de sa vidéo : ” Celle-ci revient à Greta Gerwig et Margot Robbie qui ont réalisé un film qui a été à la fois un succès critique et un phénomène culturel, abordant des thèmes féministes à travers le prisme de Barbie et remettant en question les normes patriarcales.

« Ce film a non seulement eu un écho profond, mais il a également rapporté PLUS d’un milliard de dollars. Pourtant, ironie du sort, les deux femmes ont été snobées par l’Académie. Tout le monde va revoir Barbie ce soir.

Dans le clip de John, il incarnait Ken, tandis que sa femme, Caitlin McHugh, 37 ans, incarnait Barbie, alors que le couple recréait une scène dans laquelle Ken n’arrêtait pas de demander à Barbie comment tuer son ennui pendant leur voyage dans le monde réel.

John se prélasse dans leur jardin dans la vidéo, pendant que son partenaire jardine.

Ryan a publié une déclaration à la suite de la controverse sur le camouflet de Greta et Margot, affirmant qu’il était « incroyablement honoré » d’être nominé, mais précisant : « Il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de Barbie sans Greta. Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre.

Il a ajouté : « Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans son talent, son courage et son génie. Dire que je suis déçu qu’ils ne soient pas nominés dans leurs catégories respectives serait un euphémisme.

“Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nominés très méritants.”

Tous les films de Greta – « Lady Bird », « Little Women » et « Barbie » – ont été nominés pour le meilleur film aux Oscars, mais elle n’a jamais eu la nomination du meilleur réalisateur.

Elle et Margot ne se sont pas encore prononcées sur le camouflet de l’Académie, mais une série de stars se sont prononcées pour soutenir le couple.

America Ferrera, 40 ans, qui a été nominée à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans “Barbie”, a déclaré à Variety : “J’ai été incroyablement déçue qu’ils n’aient pas été nominés.”

“Greta a fait à peu près tout ce qu’un réalisateur pouvait faire pour le mériter.”

Elle a ajouté : « Ce que Margot a réalisé en tant qu’actrice est vraiment incroyable. L’une des choses qui caractérisent Margot en tant qu’actrice, c’est à quel point elle rend tout facile. Et peut-être que les gens se sont trompés en pensant que le travail semblait facile.