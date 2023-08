John Stamos félicite Ashley Olsen après son accouchement – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kathy Hutchins/Stephen Lovekin/Shutterstock

John Stamos avait un message spécial à partager avec son Full house co-star Ashley Olsen après qu’elle soit devenue maman. John, 60 ans, est allé sur Instagram le 24 août et a partagé un montage vidéo de moments sincères qu’il a vécus avec Ashley et sa sœur jumelle. Mary-Kate Olsen, tous deux âgés de 37 ans, depuis leur enfance sur le tournage de la série jusqu’à leur vie d’adulte. John a inclus tellement d’images adorables des jumeaux qui jouaient sa nièce à l’écran, alors qu’il célébrait qu’Ashley donnait naissance à son premier enfant avec son mari. Louis Eisner.

« Voir Mary-Kate et Ashley devenir les femmes incroyablement brillantes et remarquables qu’elles sont aujourd’hui a été l’une des plus grandes joies de ma vie », a écrit John à côté de sa vidéo. « Si vous m’aviez dit que ces bébés aux yeux bleus que j’ai rencontrés sur le tournage il y a près de 40 ans seraient encore dans ma vie à 60 ans, je ne vous aurais pas cru. Je suis béni. » Le bel acteur a ajouté : « Félicitations à Ashley et à son mari, Louis, qui ont accueilli leur petit garçon la semaine dernière. »

John a joué Oncle Jesse dans Full house et a noué des liens étroits avec tous ses acteurs, y compris les jumeaux Olsen. Ashley et Mary-Kate n’avaient qu’un an lorsqu’elles ont été choisies pour la sitcom à succès. Les frères et sœurs ont désactivé le rôle de Michelle Tanner car les bébés ne pouvaient filmer que pendant une courte période. Leur père à l’écran était joué par Bob Sagetmalheureusement décédé l’année dernière.

John n’était pas le premier Full house star pour féliciter Ashley pour la naissance de son fils Othon. Andrea Barbier (Kimmy Gibbler) et Jodie Sweetin (Stephanie Tanner) a réagi à la nouvelle passionnante de leur Comme c’est impoli, Tanneritos ! podcast le 21 août. « Le bébé a eu un bébé ! Jodie, 41 ans, a parlé de sa sœur cadette à l’écran. «Je suis désolé, je sais que ce n’est pas un bébé. C’est une femme de 37 ans, je m’en rends compte », a ajouté Jodie. « Mais c’est comme lorsque le plus jeune membre de votre famille a un enfant. C’est comme : « Ah, ça arrive ! » » Andrea a noté que le Full house la famille « est si heureuse » pour Ashley et Louis. Elle a également fait une blague sur les personnages de la série et leur entrée dans la parentalité. « Je suis sûre qu’Ashley sera bien mieux préparée à la maternité que Danny, Jesse et Joey », a déclaré Andrea.

Ashley et son mari se sont mariés secrètement en décembre 2022, cependant, cela n’a été révélé que le mois suivant. TMZ a rapporté la nouvelle de sa naissance le 14 août et a noté que la naissance réelle avait eu lieu « des mois » auparavant. Les sources du tabloïd ont déclaré que le couple était « ravi de ce nouveau venu dans la famille ».