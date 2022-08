John Stamos et les Beach Boys rendent hommage à Bob Saget lors d’un concert à Los Angeles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

John Stamos et The Beach Boys rendent hommage à la star de “Full House”, Bob Saget.

Lors du concert “Sixty Years of the Sounds of Summer” au Greek Theatre de Los Angeles, Stamos et The Beach Boys ont dédié la chanson “Forever” à son ancienne co-star, alors qu’un montage vidéo de Saget était présenté au public.

Le classique des années 1970 “Forever” a été joué plusieurs fois sur “Full House” par le personnage bien-aimé de Stamos, Oncle Jesse.

Vendredi dernier, Stamos a présenté pour la première fois le concert de Los Angeles, alors qu’il se rendait sur Instagram pour publier une vidéo de lui jouant de la batterie, avec les Beach Boys chantant “Kokomo” en arrière-plan.

On voit également danser dans la vidéo l’ancienne co-star Lori Loughlin, applaudissant et encourageant la performance de Stamos.

Sa légende disait: “The Kokomo Dancers, mettant en vedette un vieil ami. Attrapez AMERICA’S BAND DIMANCHE ET LUNDI.”

L’acteur de “Big Shot” a également republié la vidéo Instagram d’un fan, qui mettait en lumière l’événement “Sixty Years of the Sounds of Summer”.

Dans la vidéo, il affichait des extraits du concert sur l’écran géant et incluait l’hommage de Saget, avec des scènes de “Full House”. La chanson “Wouldn’t It Be Nice” des Beach Boys a complété le message.

Saget est décédé le 9 janvier à l’âge de 65 ans. Il a été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride.

Le département du shérif du comté d’Orange a confirmé la mort de Saget sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il n’avait trouvé aucun signe de jeu déloyal ou de consommation de drogue.

Depuis le décès de Saget, Stamos a rendu hommage à son ami de longue date à plusieurs reprises, y compris dans une émission spéciale Netflix.

“Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute” a été filmé par l’ami de Saget, Mike Binder, et se concentre sur le mémorial de la star de “Full House”.

Dans la bande-annonce de Netflix, on voit Stamos lire son dernier texte de son cher ami.

“Je veux lire mon dernier texto de Bob”, a déclaré Stamos dans la spéciale. “Il a dit : ‘Je t’aime tellement. Je dirai que Dieu m’a donné le frère que je voulais.'”