John Stamos dit que Mary-Kate et Ashley sont venues après la mort de Bob Saget – Hollywood Life

Jean Stamos a dévoilé que Mary-Kate Olsen et Ashley Olsonaujourd’hui âgé de 36 ans, est venu chez lui après la mort de Bob Saget – et des années après avoir refusé de reprendre leur rôle commun de Michelle Tanner sur Maison plus complète. « Quand j’ai fait Maison plus complète ils ne voulaient pas revenir. Et j’étais en colère pendant une minute », a déclaré John, 59 ans, sur le Et c’est ce que vous avez VRAIMENT manqué podcast, sorti le 254 mai. Les jumeaux, qui ont joué dans la sitcom originale de 1987 à 1995 avec John, étaient les seules grandes stars originales à ne pas apparaître de Full house.

Malgré les rumeurs selon lesquelles ils «détestaient» être dans la série quand ils étaient enfants, John dit que les Olsen ont insisté sur le fait que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. « Et cela est sorti. Mais ils étaient, comme, ‘Nous avons adoré notre enfance. Nous avons adoré être avec vous. Bob nous manque », a poursuivi John. Ils sont venus chez moi. Ils ont apporté une côtelette de porc et de la sauge. Je ne sais pas pourquoi, mais merci ? C’était une côtelette de porc congelée, donc c’était vraiment sympa. Nous sommes donc restés très proches », a-t-il ajouté à propos de la visite avec les acteurs devenus créateurs.

« [Bob Saget] a beaucoup contribué à nous garder tous ensemble. Les jumeaux ont déménagé à New York. Et je dois vous dire, l’une des seules bonnes choses à sortir de Bob [passing]… Mary-Kate et Ashley, on ne les a pas beaucoup vues. Je veux dire, nous sommes restés un peu en contact mais Bob l’a vraiment fait. Et ils étaient tellement géniaux », a-t-il également déclaré dans l’interview franche à propos de son ami proche et des filles.

Maison plus complète a couru sur Netflix pendant un total de cinq saisons, totalisant 75 épisodes, après sa première en 2016. L’émission a pris fin en 2020 malgré une course réussie, remportant plusieurs Kid’s Choice Awards, un People’s Choice Award ainsi qu’un Teen Choice Award.

Mary-Kate et Ashley étaient parmi les autres Full house membres de la distribution présents aux funérailles de Bob en janvier 2022. Le comédien est décédé à l’âge de 65 ans des suites d’un « traumatisme crânien contondant » à Orlando, en Floride, où il devait assister à un spectacle de stand-up. L’autopsie, réalisée par le bureau du médecin légiste du comté d’Orange, a également révélé qu’il avait une hypertrophie du cœur avec 95% bloqué d’un côté, en plus d’avoir été testé positif au COVID-19.

Bak en 2018, John a également parlé du fait que les créateurs de The Row refusaient d’apparaître sur Maison plus complète. « Les gens devraient faire ce qu’ils veulent de leur vie, et quand ils ont 9 mois et qu’ils trouvent un travail, [they have a right to stop doing it] », dit-il à Howard Stern dans son émission Sirius XM. « Je les aime beaucoup, Ashley et Mary-Kate, et elles aiment ce qu’elles font et jouer n’est pas ce qu’elles veulent faire. Les gens devraient faire ce qu’ils veulent faire », a-t-il également déclaré.

