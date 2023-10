John Stamos « détestait » son ex Rebecca Romijn au milieu d’un divorce « très douloureux »

John Stamos a trouvé « très difficile » d’écrire sur son premier mariage avec Rebecca Romijn dans ses prochains mémoires, « Si tu m’avais dit ».

La star de « Full House », âgée de 60 ans, a commencé à sortir avec l’actrice devenue super-héros en 1994. Ils se sont mariés en septembre 1998 et il a demandé le divorce en août 2004.

« Mon premier mariage m’a brisé. Moi aussi, j’ai été brisé pendant trop longtemps », a déclaré Stamos au magazine People. « Je veux dire, un an, d’accord, bien. Mais ça a continué [for] des années et des années. »

Alors que Stamos écrivait des chapitres de son livre, il était confronté à des souvenirs du passé.

« Dans mon esprit à l’époque, elle était le Diable et je la détestais », a-t-il déclaré. « Je n’arrivais pas à croire à quel point je la détestais, et cela a ruiné ma vie.

« Avec le recul, et j’en parle [in the book], parce que c’est l’une des étapes des AA où la quatrième étape consiste à exposer tous vos griefs, tout ce que les gens vous ont fait. Je dis : « Aucun ».

Grâce à ce processus, il a pu reconnaître avoir « une part » dans la disparition de son premier mariage.

« Vous commencez à penser, c’est comme : ‘Oh, elle n’était pas le Diable. Peut-être que j’étais autant coupable qu’elle.' »

La star de « General Hospital » a déclaré que Rebecca « essayait de faire en sorte que ça marche parce qu’elle tenait » à lui avant leur rupture.

« C’était très public et c’était très douloureux. Je n’ai pas beaucoup écrit à ce sujet, mais c’est difficile », a-t-il déclaré.

« C’était vraiment l’opinion qu’elle m’avait largué parce que sa carrière allait très bien, et la mienne non, et c’est humiliant », a déclaré Stamos.

« Je ne lui en veux pas. C’était juste la perception que les gens avaient, et peut-être qu’ils n’avaient pas tort. Elle se débrouillait très bien à cette époque, et moi non. »

Lorsque John et Rebecca se sont séparés, elle était au sommet de sa carrière en tant que star de la populaire franchise de films « X-Men », avec plusieurs projets de films en préparation.

Romijn a admis dans « The Talk » l’année dernière que la décision de divorcer était « déchirante », mais elle avait encore des « souvenirs vraiment amusants » de Stamos.

« Vivre un divorce est terrible, c’est affreux », a expliqué Romijn dans l’émission à son mari actuel, Jerry O’Connell. « J’ai été avec lui pendant 10 ans. Le divorce est comme un échec… et j’ai dû abandonner beaucoup de choses qui étaient très tristes. »

O’Connell, qui a épousé Romijn en 2007 et a deux enfants avec le mannequin, a noté que sa relation avec Stamos lui semblait « amusante ».

« J’ai beaucoup de souvenirs vraiment amusants », a-t-elle répondu. « J’ai beaucoup de bons souvenirs de lui. Beaucoup de choses chez lui qui me manquent. Mais oui, c’est délicat. C’est une décision très difficile à prendre quand on décide de mettre fin à un mariage. C’était déchirant. »

Stamos a déclaré à People que son processus d’adaptation après le divorce « n’était pas sain ».

« C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à boire beaucoup », a-t-il déclaré.

« Mais sans ça, je n’aurais jamais su ce qu’est un véritable amour, et je ne me serais jamais redressé pour avoir quelqu’un comme Caitlin dans ma vie. »

Stamos a rencontré le mannequin Caitlin McHugh en 2016 et le couple s’est marié à la Little Brown Church de Studio City en février 2018. Ils ont un fils de cinq ans nommé Billy.

« Si je n’avais pas traversé toutes ces choses, tous ces chagrins, je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui », a déclaré Stamos. « C’est ce que j’espère que les gens en retiendront. »

