John Stamos défend Lori Loughlin après le scandale universitaire : Podcast – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : O’Connor/AFF-USA.com/MEGA

Full house étoile Jean Stamos59 ans, s’est assis avec l’acteur Dax Shepard47 ans, pour l’épisode du 14 novembre de la Podcast de l’expert du fauteuil et s’est ouvert sur ses réflexions sur Lori Loughlinscandale des admissions à l’université. « Hier soir, nous avons parlé de vous. C’était quelque chose que vous disiez à propos de la façon dont vous détestez quand les gens l’élèvent parce que si vous la défendez, les gens deviennent fous. Si vous ne la défendez pas, vous vous sentez mal parce que c’est une personne formidable », a déclaré le Gros bonnet a déclaré la star à Dax vers 42,40 minutes.



Plus à propos Jean Stamos

John a ensuite affirmé que Lori ressentait ses propres regrets pour le scandale de 2019. «Elle a aussi payé beaucoup d’argent. Elle a créé un fonds universitaire pour les enfants et elle est allée dans un putain de prisonnier », a-t-il ajouté. «Je vais dire ceci, et elle a dit que je pouvais. Elle n’était pas vraiment l’architecte de tout cela – elle était en arrière-plan. Elle ne savait pas ce qui se passait. »

Plus tard dans l’interview, Dax a déclaré qu’il pensait qu’il était injuste de comparer ce qui s’était passé avec Lori à différentes situations de personnes en prison. “J’ai aimé des gens qui ont fait des choses bien pires que ça”, a commencé l’animateur. “Ce que les gens aiment faire, c’est le rendre relatif à la pauvre femme noire, qui a passé huit ans en prison, pour avoir dit que son adresse était erronée, c’est une horreur en soi et c’est une erreur judiciaire totale.” Dax a ajouté que les gens peuvent compartimenter ces choses. “Et nous pouvons être scandalisés à ce sujet sans avoir à le faire par rapport à Lori”, a-t-il déclaré.

L’acteur, qui jouait Oncle Jessie dans Plein House, a partagé avec les auditeurs comment lui et Lori traînent toujours. Les deux ont même récemment réalisé ensemble une vidéo virale TikTok, dont John a également parlé dans le podcast. “Et puis c’est le truc Dirtbag ou autre. Et donc, nous googler comme des jeunes, John Stamos, Lori Anne Loughlin, si stupide, et puis TikTok est de 8 secondes. Et cela a pris environ quatre heures – pendant des heures et demie », a expliqué le beau gosse d’Hollywood.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lori, qui joue dans la série télévisée Quand l’espoir appelle, a purgé près de deux mois de prison pour avoir versé 500 000 dollars de pots-de-vin pour faire entrer ses filles à l’USC. En mai 2020, l’actrice a plaidé coupable à un complot en vue de commettre une fraude électronique et postale, par TMZ. Elle a commencé sa peine derrière les barreaux le 30 octobre de la même année et a été officiellement libérée le 28 décembre 2020. Sa fille, Olivia Jade Giannulli23 ans, a parlé de voir sa mère aller en prison lors d’un épisode de Discussion de table rouge cette année. « Ça a été dur. Je pense que pour quiconque, quelle que soit la situation, vous ne voulez pas voir vos parents aller en prison », a-t-elle déclaré. “Mais je pense aussi qu’il est nécessaire pour nous d’avancer et d’avancer.”