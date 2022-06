John Stamos ‘déçu’ Bob Saget n’est pas inclus dans les Tony Awards ‘In Memoriam’: ‘Faisons du bruit’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

John Stamos a été « déçu » d’apprendre que feu Bob Saget avait été exclu du programme des Tony Awards In Memoriam dimanche soir.

Les Tony Awards ont eu lieu dimanche soir au Radio City Music Hall pour la première fois depuis la pandémie. « The Lehman Trilogy » a remporté le prix de la meilleure pièce.

Malgré son apparition dans plusieurs pièces de théâtre de Broadway et des pièces hors Broadway, Saget n’a pas été inclus dans le segment In Memoriam, selon Stamos.

« Déçu d’apprendre que @bobsaget sera EXCITÉ du segment In Memoriam ce soir @TheTonyawards », a écrit Stamos sur Twitter. « Bob était brillant dans The Drowsy Chaperone & Hand to God. Allez @BroadwayLeague et @TheWing ! Faites ce qu’il faut ! Bob adorait Broadway et je sais que la communauté l’aimait. »

Il a poursuivi: « Faisons du bruit à ce sujet tout le monde – et envoyons notre amour et nos meilleurs vœux aux hôtes @ArianaDeBose, @JulianneHough et mon copain @DarrenCriss et tous les nominés bien mérités. »

Pendant ce temps, l’épouse de Saget, Kelly Rizzo, a accepté dimanche l’Impact Award lors de la quatrième cérémonie annuelle des Critics Choice Real TV Awards au nom de Saget. Le prix, honorant la vie des comédiens, a été présenté par Stamos.

« C’est tellement spécial d’être ici pour l’honorer, mais aussi toujours aussi étrange et surréaliste du fait qu’il n’est pas là », a déclaré Rizzo en acceptant le prix. « C’est le premier tapis rouge que je fais sans lui. C’est très étrange. J’ai l’impression qu’il attend dans les coulisses et il me dira : ‘Chérie, je serai là dans quelques minutes.’ Ça ne semble toujours pas bien, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est de notre mieux et être ici pour le célébrer, lui et son héritage. C’est tout ce que je veux faire. »

« C’est tellement merveilleux de voir à quel point il est toujours aimé par tout le monde, et je sais que Bob serait tellement honoré, ravi et tellement reconnaissant de recevoir ce prix en ce moment », a-t-elle poursuivi. « Je veux dire, il serait époustouflé. Tout ce qu’il voulait, c’était rendre les gens heureux. Il voulait juste faire rire les gens et faire sourire les gens. »

Un montage vidéo de la carrière de Saget a également été diffusé lors de la cérémonie de remise des prix.

« Vous regardez ça, et vous le regardez, et vous vous dites : ‘Bob était plus grand que nature.’ Il était si plein de vie. C’était une force de la nature », a déclaré Rizzo. « Et vous regardez ça, et vous vous dites : ‘Comment n’est-il pas celui qui est sur scène en ce moment ?’ Ça n’a toujours pas de sens. Ça ne calcule toujours pas vraiment.

Saget est décédé le 9 janvier à l’âge de 65 ans. Il a été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride.

Son rapport d’autopsie a ensuite été communiqué aux médias et révélé le comédien avait subi plusieurs fractures avant sa mort. Le bureau du médecin légiste du comté d’Orange a conclu que Saget avait probablement heurté « la partie postérieure de sa tête » lors d’une chute sans témoin.

Saget a été inhumé lors d’un enterrement privé le 14 janvier. Le comédien a été enterré à Los Angeles.