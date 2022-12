John Stamos aide les recrues du shérif de Los Angeles blessées dans un accident à contresens

John Stamos connaît l’importance de redonner à la communauté.

Ayant grandi dans le sud de la Californie, la star de “Full House” savait qu’il devait aider le département du shérif du comté de Los Angeles après l’accident dans le sens inverse du 16 novembre, lorsque 25 recrues ont été blessées après qu’un véhicule a percuté le groupe lors d’un exercice matinal à Whittier. , Californie.

“Si vous n’aidez pas la communauté, que faites-vous correctement ? Vous savez, c’est ma communauté”, a déclaré Stamos en exclusivité à Fox News Digital. “J’ai été tellement touché par cette histoire, qui était, eh bien, ces recrues n’étaient pas seulement de jeunes enfants essayant de faire de leur mieux. Beaucoup de ces enfants essayaient également de se sortir de situations dans lesquelles ils se trouvaient… de mauvaises situations, en évitant d’être dans les gangs.”

Stamos, avec la star de “Days of our Lives” Kyle Lowder, a aidé le capitaine Jennifer Seetoo et l’adjoint Brian Knott du département du shérif de Malibu / Lost Hills à collecter plus de 100 000 $ pour la classe 464 de l’Académie du shérif du comté de LA lors d’une collecte de fonds au Canyon Club à Agoura Hills jeudi.

JOHN STAMOS PARLE DE LORI LOUGHLIN APRÈS LE SCANDALE VARSITY BLUES: « ELLE EST ALLÉE À F — ING PRISON, MAN »

“J’ai toujours été pro-flic. J’apprends à mon fils à l’être. Chaque fois que nous voyons un officier dans notre quartier, nous lui disons “salut” et lui disons “merci”. — John Stamos

“Devenir flic … Je pense que ça doit être de plus en plus ingrat”, a déclaré Stamos. “Je suis ici pour dire merci à la police et essayer de collecter des fonds pour ces enfants qui essayaient juste de faire de leur mieux.”

Stamos a rappelé l’accident “horrible” qui s’est produit à Whittier alors qu’il s’adressait à la salle bondée lors de la vente aux enchères silencieuse, où une paire de gants de boxe signés Sugar Ray Leonard était mise aux enchères à côté de billets pour les Lakers, de soins de spa de luxe et de paniers remplis de délices culinaires. .

“J’ai grandi ici, donc c’est doublement sensible pour moi”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours été pro-flic. J’apprends à mon fils à l’être. Chaque fois que nous voyons un officier dans notre quartier, nous lui disons “salut” et lui disons “merci”.

LA RECRUTEMENT DE LA SHERIFF MAINTENANT ‘TOMBE’ APRÈS L’ACCIDENT À INVERSEMENT DE WHITTIER ; UN AVOCAT APPELLE UN COUP « 100 % INVOLONTAIRE »

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que 75 recrues de la classe 464 de la Sheriff’s Academy couraient avant 6 h 30 lorsqu’elles ont été heurtées par un SUV, qui a heurté un lampadaire avant de s’arrêter.

Le chauffeur, Nicholas Gutierrez, 22 ans, a été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre sur des agents de la paix. Il a été libéré peu de temps après l’accident en raison de “l’extrême complexité” de l’affaire.

“Devenir flic… Je pense que ça doit être de plus en plus ingrat. Je suis ici pour dire merci à la police et essayer de récolter de l’argent pour ces enfants qui essayaient juste de faire de leur mieux.” — John Stamos

La star de “Days of our Lives”, Kyle Lowder, croit au pouvoir de soutenir les autres, et être capable de redonner est l’un des nombreux avantages dont il a bénéficié au cours de sa carrière de plusieurs décennies dans l’industrie du divertissement.

“Je pense que parfois les gens oublient que les forces de l’ordre sont aussi des êtres humains, avec des familles et des enfants”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

“Leurs familles entières ont été touchées par cela. Quand j’ai découvert que tant de personnes avaient besoin d’aide en ce moment, surtout pendant les vacances… J’ai dit : ‘Je m’en fiche quand c’est, ce que je dois faire, je suis là. .”

CANDACE CAMERON BURE DISCUTE DE « UNE ANNÉE DIFFICILE », COMMENT LA FOI EST SON « CŒUR ET SON FONDEMENT »

La collecte de fonds pour les recrues a également reçu un don de 25 000 $ de la Fondation Gary Sinise.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Lorsque nous avons entendu que le département du shérif de Los Angeles collectait des fonds pour aider nos futurs premiers intervenants blessés à se remettre de l’horrible incident du mois dernier, nous savions que nous voulions aider dans le cadre de la mission de la Fondation Gary Sinise de soutenir et d’honorer nos premiers intervenants à travers le pays. qui mettent leur vie en jeu chaque jour pour protéger et sauvegarder nos communautés et les libertés mêmes dont nous jouissons », a déclaré Donna Palmer, directrice exécutive de la Fondation Gary Sinise.

“Au nom de notre fondateur Gary Sinise et de nos incroyables supporters à travers le pays, nous sommes honorés d’aider une cause aussi incroyable et une communauté résiliente qui se rassemblent pour aider. Nous sommes reconnaissants pour leur service.”

“Je pense que parfois les gens oublient que les membres des forces de l’ordre sont aussi des êtres humains, avec des familles et des enfants. Toute leur famille a été touchée par cela. Quand j’ai découvert que tant de personnes avaient besoin d’aide en ce moment, surtout pendant les vacances… j’ai dit : ‘Je m’en fous quand c’est, ce que je dois faire, je suis là.” — Kyle Lowder

La capitaine Jennifer Seetoo a déclaré à Fox News Digital qu’elle était fière que la communauté se soit unie pour une cause aussi importante.

“Les recrues dépendent de nous”, a-t-elle déclaré. “Ils sont notre famille. Ils se sont engagés à sacrifier leur vie, et maintenant ils ont besoin de nous.”

Pour plus d’informations sur l’Académie Class #464 et pour continuer à faire des dons au profit des recrues, Cliquez ici.