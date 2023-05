John Stamos a expliqué ce qu’il ressentait vraiment lorsque ses co-stars de « Full House » Mary-Kate et Ashley Olsen ont décidé de ne pas reprendre leurs rôles dans « Fuller House ».

L’acteur de 59 ans a joué aux côtés des jumelles maintenant âgées de 36 ans pendant huit saisons de 1987 à 1995. Il a joué Jesse Katsopolis, l’oncle de Mary-Kate et le personnage d’Ashley, Michelle Tanner.

En 2016, Stamos est revenu pour la suite de Netflix, mais les Olsens étaient les seuls principaux membres de la distribution originale à n’avoir jamais fait d’apparition au cours des cinq saisons du renouveau.

« Quand j’ai fait » Fuller House « , ils ne voulaient pas revenir et j’étais en colère pendant une minute et c’est sorti », a déclaré Stamos lors d’une récente apparition sur « Glee » avec Kevin McHale et Jenna Ushkowitz « And That’s What You ». Podcast VRAIMENT manqué ».

La star de « You » s’est souvenue que lui et sa co-vedette de « Full House », feu Bob Saget, « n’étaient vraiment devenus proches » qu’après la fin de l’émission. L’humoriste, qui incarnait Danny Tanner, le père du personnage de Mary-Kate et Ashley, est décédé en janvier 2022 à l’âge de 65 ans.

JOHN STAMOS » DÉÇU » MARY-KATE, ASHLEY OLSEN N’EST PAS RETOURNÉE POUR » FULLER HOUSE «

Stamos a ensuite rappelé une conversation qu’il a eue avec les jumeaux après la mort de Saget.

« Il a beaucoup contribué à nous garder tous ensemble », a déclaré Stamos à propos de Saget et du casting de « Full House ».

« Les jumeaux ont déménagé à New York et ont acheté New York », a-t-il plaisanté. « Je pense qu’ils possèdent New York maintenant. Et je dois vous dire aussi, l’une des seules bonnes choses à sortir de Bob, eh bien … Mary-Kate et Ashley, nous ne les avions pas vraiment beaucoup vues. Je veux dire, nous sommes restés en contact un peu mais Bob l’a vraiment fait. Et ils étaient tellement géniaux et ils ont juste dit toutes les choses… «

L’ancien de « Urgences » a poursuivi : « Vous entendez des rumeurs : ‘Oh, ils détestaient leur enfance ou ils détestaient être dans la série ou quoi que ce soit.' »

« Mais ils étaient, comme, ‘Nous avons adoré notre enfance. Nous avons adoré être avec vous. Bob nous manque' », a-t-il partagé. « Ils sont venus chez moi. Ils ont apporté une côtelette de porc et de la sauge. Je ne sais pas pourquoi, mais merci ? C’était une côtelette de porc congelée, donc c’était vraiment sympa. Nous sommes restés très proches. »

Mary-Kate et Ashley n’avaient que 9 mois lorsqu’elles ont commencé à jouer le rôle de la plus jeune fille de Tanner, qu’elles ont partagée en raison des lois sur le travail des enfants. Stamos a récemment admis qu’il avait brièvement renvoyé les jumeaux de la série en raison de leurs pleurs incessants en tant que bébés.

« Je ne pouvais pas m’en occuper », a déclaré Stamos lors d’une apparition sur le Podcast « Les bons gars » animée par Josh Peck et Ben Soffer.

« J’ai dit: ‘Ça ne marchera pas.’ Et donc ils se sont débarrassés d’eux », a déclaré le natif de Californie.

« Ils amènent ces deux enfants aux cheveux roux. Je suis sûr que leurs parents les aimaient et les trouvaient attirants », a ajouté Stamos. « Ce n’était que quelques jours, et j’ai dit: » Ramenez les Olsen! Ces enfants sont terribles. « »

Après la fin de « Full House », les jumelles Olsen sont apparues dans des films tels que « It Takes Two » et « New York Minute » ainsi que dans les émissions de télévision « Two of a Kind », « Mary-Kate et Ashley en action! » et « Si peu de temps ».

Cependant, les deux ont décidé de se retirer du cinéma pour se concentrer sur leur marque de mode The Row, qu’ils ont fondée en 2006. En 2007, les deux ont lancé une deuxième ligne de vêtements Elizabeth et James, qui porte le nom de leurs frères et sœurs.

En 2016, le producteur exécutif de « Fuller House », Brad Boyett, a révélé une conversation qu’il avait eue avec les jumeaux lorsqu’il les a approchés pour apparaître dans le redémarrage.

« Ashley a dit : ‘Je n’ai pas été devant une caméra depuis que j’ai 17 ans et je ne me sens pas à l’aise de jouer' », a déclaré Boyett au magazine People. « Mary-Kate a dit : « Il faudrait que ce soit moi parce que Ash ne veut pas le faire. Mais le moment est tellement mal choisi pour nous. » »

En 2021, Stamos a partagé ses réflexions sur sa décision de se retirer de « Fuller House » lors d’une apparition sur « Watch What Happens Live With Andy Cohen ».

« Nous avons été déçus, mais nous avons compris », a déclaré l’acteur de « Grandfathered ».

Il a poursuivi : « Je me souviens de Lori [Loughlin] me disant: ‘Ils ont gagné deux ou trois CFDA Awards [Council of Fashion Designers of America]. C’est comme gagner deux ou trois Oscars. Si vous gagniez trois Oscars, reviendriez-vous et feriez-vous cela ? » J’étais comme, ‘Eh, peut-être pas.' »