John Smoltz: les Yankees deviendraient les favoris des World Series avec Shohei Ohtani

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Personne ne sait finalement où Shohei Ohtani finira, à la fois dans un avenir proche et un peu plus lointain. Les Angels de Los Angeles auraient commencé à écouter les offres d’échange pour la superstar bidirectionnelle, et je me suis dit clairement que je pense que la meilleure chose à faire pour l’équipe est de l’échanger maintenant avant qu’il ne parte probablement en agence libre cette intersaison. .

Mais si les Angels s’ouvrent pleinement à un échange avec Shohei Ohtani, de très nombreuses équipes devraient tout faire pour essayer de l’acquérir pour la dernière partie de la saison 2023 de la MLB. J’espère que cette liste comprendra les Yankees de New York, qui seraient les « plus motivés » poursuivre un métier pour Ohtani.

Mais lors de sa dernière apparition le samedi avec moi sur Flippin ‘Bats, Hall of Famer et principal MLB sur FOX, l’analyste John Smoltz a non seulement convenu que les Yankees devraient être les plus motivés, mais a fait une prédiction audacieuse sur ce qui se passerait si Ohtani se dirigeait vers le Bronx.

« Cela vaut la peine de l’avoir même s’ils ne le signent pas à nouveau pour avoir une chance de gagner les World Series », m’a dit Smoltz. « S’il devait être échangé à certaines des équipes de haut niveau – disons simplement à New York – cela en fait des favoris clairs, à mon avis, pour se rendre aux World Series et gagner la Ligue américaine. C’est la différence ce mec fait.

« Même s’ils ne le re-signent pas, je pense que ça vaut le coup. Les Yankees ont beaucoup de pression sur eux pour revenir à la Série mondiale et en gagner une. … Je sais que les gens disent: ‘Il n’y a aucun moyen qu’il soit va être échangé,’ [but] je forcerais la main de [Angels owner Arte Moreno] et rendre l’affaire si douce qu’il ne peut pas la laisser passer. »

Avant de parler de ce qu’Ohtani pourrait faire avec les Yankees, il y a une mise en garde importante ici. Je pense que la seule façon dont cela se produirait est que les Yankees échangent pour lui avant la date limite du 1er août au lieu d’attendre de le poursuivre en agence libre. Je ne pense pas qu’Ohtani veuille jouer sur la côte Est ; Je pense qu’il veut être sur la côte ouest (tout comme Smoltz, qui a prédit plus tôt dans notre segment qu’Ohtani finirait par rester en Californie et signerait avec les Dodgers de Los Angeles ou les Giants de San Francisco cet hiver).

Mais s’il y a jamais eu un moment pour échanger contre une location afin qu’ils puissent tester votre équipe et votre marché domestique, c’est maintenant avec Ohtani. S’il se retrouve à New York via un échange, cela le rendra peut-être plus disposé à signer là-bas. Cela pourrait lui faire penser, « OK, ce n’est pas si mal ici, je peux le faire. » Mais si ce scénario devait se produire, il faudrait que cela se produise via un échange.

Cela dit, l’impact de peut-être le plus grand joueur de l’histoire de la MLB jouant pour la franchise phare de la ligue – sans parler de celui rendu célèbre à l’origine par le plus proche pair historique d’Ohtani, Babe Ruth – est stupéfiant à penser à la fois sur et hors du terrain. Ohtani est déjà sans doute le meilleur cogneur gaucher du baseball en ce moment, surtout après avoir écrasé son 33e coup de circuit en tête de la ligue samedi soir. Pouvez-vous imaginer son swing avec le Yankee Stadium et son porche court sur le terrain droit comme terrain de jeu ? Oh, et puis il y a le fait que les deux derniers MVP de la Ligue américaine partageraient un club-house.

« Avec Aaron Judge et Ohtani sur ce marché, je ne sais pas comment ils fonctionneraient car il y aurait tellement d’attention », a déclaré Smoltz. « Mais je pense que sur la plus grande des scènes, avec la façon dont il joue ce jeu, vous auriez du mal à ne pas penser que ce qu’il ferait en tant que Yankee de New York dans ce stade serait ahurissant. »

La blessure au doigt de Shohei Ohtani complique-t-elle les négociations commerciales pour les Angels ? Ken Rosenthal discute

Bien sûr, les Yankees et le directeur général Brian Cashman doivent également faire le point sur leur position au classement. New York est à égalité avec Boston pour la dernière place dans l’AL East et neuf matchs derrière les Rays de Tampa Bay, première place, après la liste de matchs de dimanche, bien que les Yankees ne soient qu’à 1,5 matchs derrière les Astros de Houston pour la troisième place de joker AL.

Bien sûr, ils pourraient monter en flèche dans le classement de la division au cours des deux prochains mois, ou se faufiler via le joker et faire une course en séries éliminatoires comme les Phillies de Philadelphie l’ont fait l’année dernière. Cela aide également que Judge puisse apparemment revenir de sa blessure au pied avant la fin juillet. Mais ce serait encore beaucoup pour les Yankees d’abandonner pour une location – même une aussi bonne qu’Ohtani – sans aucune assurance qu’il resterait à New York après 2023.

J’ai posé cette question à Smoltz: n’hésiterait-il toujours pas à faire aux Angles une offre commerciale écrasante s’il était à la place de Cashman, même sans aucune assurance qu’Ohtani voudrait rester dans les rayures Yankee?

« Je n’hésiterais pas, car dans mon esprit, la raison pour laquelle je fais ce geste est que cela nous place au-dessus », a déclaré Smoltz. « Cela nous place dans une position où nous sommes maintenant clairement les favoris et nous avons une grande chance. Il n’y a aucune garantie en séries éliminatoires, nous l’avons vu, [but] Je pense que ce serait l’un des échanges les plus agressifs et les plus intéressants de tous les temps. »

