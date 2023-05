John Smoltz : Deion Sanders était « le meilleur athlète que j’aie jamais vu »

Deion Sanders était un arrière défensif fermé à Florida State, puis dans la NFL avec les Falcons d’Atlanta, les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas. Dans le présent, Sanders entame sa quatrième année en tant qu’entraîneur-chef du football universitaire, sa première avec le Colorado.

Il était une fois, Sanders faisait double emploi sur le diamant tout en donnant des quarts-arrières.

L’analyste de FOX Sports MLB, John Smoltz, un coéquipier de Sanders avec les Braves d’Atlanta de 1991 à 1994, a expliqué à Ben Verlander comment Sanders aurait pu être tout aussi élite d’un joueur de baseball qu’il était un demi de coin.

« C’est le meilleur athlète que j’ai jamais vu. Il n’y a aucun doute », a déclaré Smoltz. « Bo Jackson est évidemment dans cette conversation, deux types d’athlètes totalement différents avec un potentiel brut pour pratiquer deux sports d’une manière différente. Et je maintiens toujours que si Deion Sanders avait joué au baseball toute sa carrière, il en aurait été un. des plus grands frappeurs à avoir jamais joué au jeu parce qu’il était brut. Il ne savait même pas ce qu’il faisait ; il voulait frapper des circuits ; il était si rapide ; il n’avait même pas encore appris à carier, et il avait une telle capacité à changer un jeu. Il était formidable pour nous.

Sanders a fait ses débuts en MLB avec les Yankees de New York en mai 1989, environ trois mois avant sa saison recrue avec les Falcons, principalement en tant que défenseur central. Après deux saisons, Sanders a signé avec les Braves, pour qui il jouera jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Reds de Cincinnati en 1994, puis échangé aux Giants de San Francisco l’année suivante. Sanders a ensuite fait des apparitions dispersées en MLB avec les Reds de 1996 à 2001, alors qu’il se concentrait sur le football.

Au cours de sa carrière de neuf ans dans la MLB (641 apparitions), Sanders a mené le sport en triples une fois (il avait 14 triples en 1992), était un frappeur combiné de 0,263 et a terminé avec un pourcentage de terrain de 0,982.

La performance de Sanders aux World Series 1992 contre les Blue Jays de Toronto en était une pour les âges, puisqu’il a terminé avec une moyenne au bâton combinée de 0,533 tout en glissant cinq sacs. Il a joué pour les Falcons à Miami, puis a sauté dans un avion pour l’affaire Braves’ Game 5 NLCS le même jour.

Smoltz s’émerveille de la façon dont Sanders a réussi à réussir les deux sports.

« Nous avons eu la chance de faire l’expérience de la grandeur; c’était à couper le souffle », a déclaré Smoltz. « Il a même joué en séries éliminatoires. Il aurait été le MVP en 92 si nous avions gagné et battu les Blue Jays, il aurait été le MVP. C’est à quel point il était important. Il jouait avec un stress fracture du pied. Les mots ne peuvent pas décrire [it]. J’essaie de penser à un autre scénario qui serait même proche. Ce serait comme si je jouais dans un tournoi de golf majeur, puis que je volais après le tournoi de golf majeur pour aller lancer un match. Il est tout simplement impossible de penser que quelqu’un puisse faire ça au niveau où il l’a fait. »

