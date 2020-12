Le surfeur légendaire John Shimooka a été accueilli par d’autres stars, dont Kelly Slater, dans un service émotionnel en bord de mer, qui a été diffusé en direct dans le monde entier.

Le surfeur d’origine hawaïenne mieux connu sous le nom de « Shmoo » est décédé le mois dernier après une longue bataille contre des problèmes de santé mentale, et un peu plus d’un an après la mort de sa femme Lisa.

Shimooka, un ancien numéro 19 mondial, a vu affluer les hommages de ses compagnons de surf comme Slater et Tom Carroll, et d’amis comme le sauveteur de Bondi Rescue Rod ‘Kerrbox’ Kerr, à la suite de sa mort.

Bien que tous ne puissent pas être parmi la foule au Wanda Surf Club à Cronulla mardi en raison de la pandémie de COVID-19, ils ont pu regarder via un livestream.

Le fils de Shimooka, Brandon, a courageusement dit à la foule qu’il espérait que son père « s’occupait maintenant de maman » – et a déclaré qu’après de nombreuses années à lutter contre un « esprit troublé », il pensait avoir maintenant trouvé la paix.

Avec seulement un nombre limité de personnes pouvant assister au service à cause du COVID-19, des centaines d’autres ont regardé via une liaison vidéo (sur la photo, l’ordre de service pour le farwell de Shimooka)

Le jeune homme de 21 ans a déclaré aux personnes rassemblées que son père « était vraiment unique en son genre » et a déclaré que cela avait été une période difficile pour eux deux avant sa mort.

Non seulement ils avaient dû faire face à la mort de la mère et de l’épouse Lisa, mais aussi à la triste nouvelle de la tentative de suicide de l’ami de surf de Shimooka, Sunny Garcia.

« Les 12 à 18 derniers mois ont été insondables, perdant presque Sunny à la fin de l’année dernière et devant dire au revoir à maman en septembre », a déclaré Brandon.

« Il semblait que la vie voulait juste continuer à nous jeter à terre et ne pas nous laisser monter pour respirer.

«Je suis profondément attristé de devoir continuer à vivre sans lui à mes côtés. Papa, je suis désolé que nous n’ayons pas pu apaiser cet esprit troublé.

«Je suis désolé que la vie n’ait pas été gentille avec toi. Je suis désolé que notre temps ensemble ait dû être écourté.

«Laisse ton esprit tranquille, dis bonjour à maman et prends soin d’elle pour moi. Je t’aime.’

M. Shimooka était arrivé en Australie aux côtés de son compatriote hawaïen Sunny Garcia dans les années 1980 et le couple vivait dans l’est de Sydney.

Brandon (avant droit), le fils de M. Shimooka, porte le cercueil de son père aux côtés de bons amis, dont le PDG de Surfing NSW, Luke Madden (avant gauche) et Andrew Maguire (milieu gauche)

Les personnes en deuil ont formé une garde d’honneur alors que le corbillard portant le coffre de Shimooka sortait du club de surf

La foule comprenait des amis, de la famille et de nombreuses personnes qui avaient rencontré Shimooka au cours de ses décennies de surf.

Kelly Slater, 11 fois champion du monde de surf, a rendu hommage à son bon compagnon lors du service de mardi, expliquant aux personnes réunies comment le couple avait prévu de passer l’hiver à surfer dans l’hémisphère nord à Hawaï.

Ceux qui se sont réunis au service ou qui regardaient dans le monde entier via la diffusion en direct ont entendu comment il a noué une amitié avec le sauveteur Bondi Rescue Kerr à son arrivée.

Comme de nombreux surfeurs internationaux désireux de se forger une carrière professionnelle à Sydney, Shimooka et Garcia ont séjourné chez Kerr, dans la banlieue balnéaire de Bronte.

Le père de M. Shimooka, Michael, n’a pas pu se rendre en Australie à cause du COVID-19, mais s’est adressé à la cérémonie par liaison vidéo.

«Shmoo a touché tant de vies, il a donné de l’amour», a déclaré Michael Shimooka.

« C’était la personne la plus drôle que j’ai jamais rencontrée de ma vie, je ne pense pas qu’une autre (aussi drôle) revienne jamais. Il a touché tant de vies… Je ne savais pas à quel point mon fils était aimé.

«J’ai eu le privilège d’être son père et il était spécial.

Après avoir pris sa retraite du circuit, il a épousé sa femme Lisa et a déménagé en Australie, travaillant dans l’industrie du surf et aussi comme commentateur sur la tournée mondiale.

Ces dernières années, il a travaillé comme responsable des partenariats pour Surfing NSW et a également dirigé un podcast de surf de premier plan, tout en devenant ceinture noire de Jiu-Jitsu.

Des messages vidéo d’amis et de membres de la famille du monde entier ont également été diffusés pendant le service, notamment d’Anela Garcia, l’ex-épouse de la légende du surf Sunny Garcia, qui a également lutté contre des problèmes de santé mentale.

Kelly Hu, une actrice et Miss Hawaii 1993, pose pour une photo avec Shimooka lors de l’événement de surf Kelly Slater Invitational aux Fidji au milieu des années 2000

Shimooka (photo, à gauche) a régulièrement voyagé avec le World Surfing Tour en tant que commentateur aux côtés de bons amis, dont la légende australienne du surf Tom Carroll (au centre)

L’ancien numéro 19 mondial John Shimooka en action attrape une vague (photo)

«Je veux juste vous dire merci», a déclaré Mme Garcia.

« Merci pour tous les souvenirs, merci d’être une si grande partie de nos vies et de la vie des enfants. Tu vas beaucoup nous manquer.

«Je veux que vous sachiez que Brandon aura toujours une place avec nous ici à Hawaï. Il fait partie de notre famille.

Le champion du monde de surf à onze reprises, Kelly Slater, a déclaré qu’il avait prévu de passer ce prochain hiver à surfer dans l’hémisphère nord avec M. Shimooka à Hawaï.

«Je veux juste remercier tout le monde d’être venu aujourd’hui. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont soutenu John tout au long de sa vie, plus important encore récemment, alors qu’il traversait des moments difficiles », a déclaré Slater.

« Mon cœur va à tout le monde, Shmoo nous manque tous et nous l’aimons.

Shimooka a vécu avec l’ancien surfeur professionnel et sauveteur de Bondi Rescue Rob Kerr (à gauche) lorsqu’il est arrivé pour la première fois à Sydney, ont entendu des personnes en deuil mardi.

«J’attendais vraiment avec impatience un bel hiver hawaïen avec John cette année, nous en avons beaucoup parlé. Je serai juste là en train de surfer pour lui et de penser à lui.

Alors que le cercueil était sorti du club de surf, les personnes en deuil formaient une garde d’honneur.

Plus de 68 000 $ ont déjà été reversés à une page GoFundMe créée pour aider Brandon, le fils de M. Shimooka.

Les amis de l’ancien surfeur qui ont pris la parole étaient unanimes pour dire qu’ils aideraient à soutenir son fils unique s’il avait besoin d’aide.

