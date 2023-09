John Sheeran identifié comme l’auteur d’une tentative de noyade

Peu importe l’âge de cet enfant, faites-en un exemple !

Hier, BOSSIP a rendu compte de ce qui devrait être considéré comme un crime de haine malgré la réticence des autorités à le qualifier comme tel. Deux adolescents blancs de Chatham, dans le Massachusetts, ont tenté de noyer un adolescent noir après l’avoir traité du mot n et de « George Floyd ». Le principal coupable « présumé » a été inculpé de tentative de meurtre et d’agression avec une arme dangereuse. Initialement, le nom de l’enfant était protégé, ce temps est révolu…

Selon CBSActualités, John Sheeran, 14 ans, a été libéré sous caution, nommé publiquement et placé en détention provisoire avec un moniteur de cheville pour les crimes susmentionnés. Il est accusé de jeune délinquant, ce qui signifie que son procès sera ouvert au public et qu’il pourra être condamné comme un adulte s’il est reconnu coupable.

Il ferait mieux qu’il soit condamné.

Voici ce que l’enfant noir a dit dans sa déclaration à la police via NBCActualités:

La victime a également écrit dans sa déclaration que l’autre mineur « s’est mis à rire et m’a appelé George Floyd, se moquant visiblement de moi et ne montrant AUCUN remords ».

Il a continué:

De l’eau est entrée dans ma bouche et dans mon nez et je ne pouvais plus respirer », a déclaré la victime dans une déclaration écrite à la police. « Alors j’ai crié encore et encore que je ne pouvais pas respirer et j’ai essayé de retirer sa main. »