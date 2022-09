Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de West Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques dans leur communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

John S. Martin – candidat au conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance, le développement et le logement accessible et abordable à West Kelowna ?

Inciter les promoteurs à construire à West Kelowna n’est pas un problème. Ce que le conseil doit faire, c’est gérer une offre de logements à tous les niveaux en éduquant les promoteurs sur les besoins de cette ville en pleine croissance, en particulier en termes d’accessibilité perpétuelle. Des logements plus petits et plus denses permettent d’accéder à une première maison et attireront de jeunes familles dans notre ville. Les nouvelles familles donnent une nouvelle croissance, de nouvelles idées et une nouvelle démographie à la main-d’œuvre, ce qui profite à tous les secteurs de la ville.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à West Kelowna?

Les promoteurs doivent toujours tenir compte des mesures de sécurité publique telles que les sorties, les trottoirs, les pistes cyclables et l’éclairage. Actuellement, il semble y avoir un système “gratuit pour tous” en jeu, manquant de prévoyance. Il existe également de nombreux projets d’infrastructure dans la même zone, paralysant de nombreux quartiers de la ville et mettant à l’épreuve la patience des habitants. West Kelowna ne peut pas être réparé ou cultivé du jour au lendemain.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

Les services de police de type communautaire ont toujours été à l’avant-garde de ma conviction pour prévenir ces types de crimes. Le cas est que les délinquants prolifiques sont mieux connus, le crime commis est un modèle reconnu et la police est informée des points chauds de la communauté.

Nous devons aussi nous occuper du système judiciaire. Le système de capture et de remise à l’eau qui prévaut dans nos tribunaux a d’énormes conséquences sur la sécurité publique. Le délinquant reconnaît l’absence de conséquences pour son crime, ce qui frustre la police en sachant que le délinquant sera, en peu de temps, décroché et récidivera à nouveau. C’est un cycle pervers et malheureusement, sans conséquences, la petite délinquance peut conduire à des crimes plus graves et plus agressifs.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

J’ai démarché plus de 2 500 citoyens et écouté de nombreuses plaintes concernant la situation de la circulation sur nos routes, notamment sur la route 97, une route provinciale. La synchronisation de la lumière semble être absente de cette autoroute. Il semble que lorsque vous dépassez la limite de vitesse, vous frappez tous les feux rouges ! Parlez d’augmenter l’empreinte carbone ! Lors de l’approbation des changements de route, le conseil doit comprendre les conséquences de ce changement, présentes et futures.

Les nouveaux développements nécessitent plusieurs sorties vers les principales artères. Tous les nouveaux développements devraient avoir une stratégie de sortie multiple obligatoire basée sur la population du logement.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Je n’aime pas jouer les favoris, mais j’ai eu le plaisir de rencontrer et d’être diverti par le musicien/auteur-compositeur/chanteur Andrew Allen de Vernon lors d’une fête cet été. Une personne très agréable et de la bonne musique. Merci Allen!

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Conseil municipalÉlection municipale