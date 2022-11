John Ryder bat Zach Parker, appelle au prochain combat de Canelo Alvarez: «Je veux les gros canons maintenant. Je veux le combat de Canelo’ | Nouvelles de boxe

John Ryder a remporté le titre intérimaire des super-moyens WBO lorsque Zach Parker a été contraint de se retirer après quatre rounds de leur affrontement à l’O2 Arena de Londres samedi.

Parker a subi une blessure à la main au début du quatrième tour qui l’a finalement empêché de poursuivre le combat.

Ce fut une fin de compétition amèrement décevante pour Parker.

“Je suis absolument dégoûté”, a déclaré Parker. “C’est évidemment un bon garçon, il continuera et fera de bonnes choses en boxe. Je reviendrai plus fort.

“Cela a commencé à devenir un bon combat, mais tout le meilleur pour John.”

Ce n’était pas la façon dont Ryder voulait gagner. Il a déclaré: “J’avais l’impression que la marée commençait à tourner et que je devenais de plus en plus au sommet. Écoutez, ces choses se produisent en boxe. C’était une mauvaise blessure pour lui, mais c’est comme un demi-vol d’une victoire pour moi. C’est un de ces choses.”

Ryder n’a pas boxé depuis qu’il a remporté une bonne victoire aux points sur Daniel Jacobs en février. Ce résultat le catapulte de nouveau en lice sur la scène mondiale à 168 livres.

Canelo Alvarez reste le champion incontesté des super-moyens. Il se remet d’une blessure après sa défense réussie des titres unifiés WBO, WBA, WBC et IBF 168lb contre Gennadiy Golovkin en septembre.

Ryder espère que la ceinture intérimaire qu’il détient maintenant le mettra en ligne pour défier la superstar mexicaine l’année prochaine.

“Je veux les gros canons maintenant. Je veux le combat contre Canelo. Dans cette carrière, c’est la cerise sur le gâteau”, a déclaré Ryder.

“Je me tiens bien maintenant. Ce serait un rêve de combattre Canelo, sur Cinco de Mayo, n’importe quand, n’importe où.

“Qu’il s’agisse de combattre Canelo ou d’être promu champion à part entière, qu’il en soit ainsi. Il y a encore de grands combats pour moi.”