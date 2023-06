John Romita Sr, artiste de Spider-Man et co-créateur de Wolverine, est mort à 93 ans

L’artiste comique John Romita Sr., mieux connu pour son travail sur « The Amazing Spider-Man » et la co-création de personnages tels que Wolverine, est décédé à l’âge de 93 ans.

Son fils, John Romita Jr., a confirmé la nouvelle sur Twitter mardi soir.

« Je dis cela avec le cœur lourd, mon père est décédé paisiblement dans son sommeil. Il est une légende dans le monde de l’art et ce serait un honneur pour moi de suivre ses traces. Veuillez garder vos pensées et vos condoléances ici par respect pour mon famille », a-t-il écrit.

« C’était le plus grand homme que j’aie jamais rencontré », a ajouté Romita Jr., qui est également une dessinatrice de bandes dessinées renommée.

Née le 24 janvier 1930 à Brooklyn, Romita Sr. est diplômée de la School of Art & Design de Manhattan avant de passer huit ans chez DC Comics.

Il a ensuite rejoint Marvel Comics pour travailler avec le fondateur Stan Lee sur « The Amazing Spider-Man », et est devenu le directeur artistique de la société dans les années 1970 et 1980.

C’était le plus grand homme que j’aie jamais rencontré. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX – John Romita JR (@JrRomita) 14 juin 2023

Il était reconnu comme un titan du monde de la bande dessinée, et la nouvelle de sa mort a suscité des réactions de personnalités telles que le cinéaste James Gunn, qui a réalisé des adaptations cinématographiques de la série « Guardians of the Galaxy » de Marvel.

« Désolé d’apprendre que le grand dessinateur de bandes dessinées John Romita Sr est décédé à l’âge de 93 ans », a écrit Gunn.

Mon frère et moi avons écrit à M. Romita quand nous étions jeunes et lui avons envoyé des dessins de super-héros sur lesquels nous travaillions. Il nous a répondu en nous disant ce qu’il aimait dans les dessins ! Une expérience vraiment mémorable dans ma vie, me donnant l’impression que la magie des bandes dessinées, qui semblait si surnaturelle, n’était pas si loin. Mes pensées et mes condoléances vont à sa famille et à ses proches », a-t-il ajouté.